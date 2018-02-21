Принят Государственной Думой 9 февраля 2018 года

Одобрен Советом Федерации 14 февраля 2018 года

Статья 1

Внести в часть третью статьи 761 Уголовного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 2954; 2011, N 50, ст. 7362; 2015, N 24, ст. 3367; 2016, N 27, ст. 4258; 2017, N 31, ст. 4799) следующие изменения:

1) после слов "до 1 января 2015 года" дополнить словами "либо до 1 января 2018 года";

2) слова "в специальной декларации" заменить словами "в соответствующей специальной декларации".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин