В интернете появилось видео с места боев в дебальцевском котле

В интернете опубликовали видео, снятое разведчиками ДНР после боев в районе Дебальцево в феврале 2015 года. Ролик выложил в Telegram-канале пользователь WarGonzo.

На кадрах запечатлены многочисленные следы от разорвавшихся снарядов, несколько подбитых танков.

Напомним, что в феврале 2015 года в населенном пункте Дебальцево в Донбассе в ходе боев между ополченцами и украинской армией были блокированы от 3 до 8 тысяч бойцов ВСУ. По информации Киева, при попытке выйти из окружения погибли 66 военных, около 300 были ранены. По данным самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), в Дебальцево погибли более трех тысяч украинских силовиков.