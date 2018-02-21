В Италии наркоторговца арестовали через час после выхода из тюрьмы

В Италии наркоторговец вернулся к преступному бизнесу через час после выхода из тюрьмы. Сотрудники полиции заметили 29-летнего уроженца Мали, продающего запрещенные вещества на одном из проспектов Турина. У злоумышленника нашли 30 граммов марихуаны, передает РИА Новости.

Выяснилось, что наркоторговец неоднократно привлекался к ответственности за распространение запрещенных веществ. На свободу он вышел за 52 минуты до нового задержания.

По предварительной информации, задержанный так быстро вернулся в бизнес, так как не хотел потерять место на популярной среди клиентуры улице. Между тем ему запрещено было проживать в Турине.