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Рубрика: В мире

В Китае опять попытались запретить стриптиз на похоронах

Текст: Константин Волков

Власти КНР предприняли новую попытку положить конец деревенской традиции - ритуальному стриптизу и "другим вульгарным представлениям". Об этом сообщает китайское издание Global Times.

Такие представления даются на похоронах, свадьбах, а также на храмовых ярмарках. В преддверии Праздника весны (китайского Нового года, который в 2018 году отмечается в течение двух недель начиная с 16 февраля) Минкульт КНР выпустил распоряжение усилить работу на местах. Особенное внимание рекомендовано уделить центральным провинциям Аньхой, Цзянсу, Хэбэй и Хэнань. От местных властей требуется выявлять труппы актеров, выступающие на народных праздниках, строго наказывать всех причастных к организации таких торжеств вплоть до уголовного преследования, а также проводить разъяснительную работу среди населения.

Власти уже пытались бороться с "порнографическими явлениями" в 2006 и 2015 годах, но безуспешно, несмотря на внушительные штрафы (порядка 11 тысяч долларов).

Обычно стриптиз на китайских похоронах выглядит следующим образом: сооружается сцена, на ней вешается большой телевизор, на нем демонстрируется портрет покойного. Поверху сцены надпись "Мы глубоко скорбим в связи с кончиной такого-то". Жители деревни сидят на стульях вокруг сцены, где специальная актриса раздевается перед портретом, спиной к живым зрителям, под старинную скабрезную песню "Шибамо" ("18 касаний"). За выступление она получает 2 тысячи юаней (около 315 долларов), в месяц одна труппа может давать порядка 20 выступлений. Помимо стриптизерш перед покойным выступают также комедианты и фокусники.

Фото: AP Photo/Ng Han Guan
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Традиция увеселять покойного пением, фокусами и комическими репризами берет начало в древнем Китае. Это делалось чтобы дух покойного не сердился на живых и чтобы усопшему было легче освоиться в загробном мире. Плюс представление помогает собрать больше людей на похороны, таким образом потомки усопшего выказывают свою "сыновнюю почтительность" - один из базовых принципов конфуцианской этики. С этой же целью устраиваются представления на свадьбах и во время храмовых торжеств.

Но в1990-х годах появилась мода приглашать на похороны стриптизерш. Антропологи и этнографы пока затрудняются точно сказать, с чем это связано. Как предполагает профессор факультета социологии и истории Фудзяньского университета Кван Цзяньсинь, такие представления могут происходить от культа плодородия. Стриптизерша как бы передает благодарность покойному за большое количество детей.

Впрочем, власти КНР не строят теорий, а просто считают, что повышение уровня благосостояния позволило малообразованным крестьянам реализовать свое чувство прекрасного таким "ядом для общественной морали".

Что интересно, сами крестьяне вполне довольны ритуальным стриптизом. "Это весело и никому не вредит, что тут плохого" - таков самый распространенный ответ.

Власти стараются не только запрещать "похабные увеселения", но и нести в деревни просвещение. 20 миллиардов юаней (3,15 миллиарда долларов) было выделено на создание в сельских местностях 600 тысяч "сельских книжных лавок". Но проект оказался не слишком удачным - книги, которые распространяются через такие лавки, вряд ли способны сильно заинтересовать крестьян. Например, там можно купить "Философию бизнес-банкетов" или "Пособие по подготовке продвинутого пользователя Windows XP”.

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