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21.02.2018 15:23
Рубрика: Власть

В Кремле объявили дату Послания - 1 марта

Текст: Кира Латухина

Глава государства выступит с Посланием Федеральному собранию 1 марта. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге для журналистов.

"Президент продолжает работать над Посланием", - сказал Песков. "Вчера стало известно, и я могу подтвердить, что оно будет действительно оглашено 1 марта", - заметил он.

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
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"Завтра будет объявлена аккредитация кремлевской пресс-службой", - продолжил пресс-секретарь главы государства.

"Подготовка Послания сопряжена, естественно, с внутренними встречами и совещаниями", - уточнил Песков. Из них публичным станет общение с гендиректором "Северстали" Алексеем Мордашовым.

"Это далеко не первая такая встреча. Президент регулярно общается с руководителями крупных компаний, размеры которых играют достаточно существенную роль с точки зрения российской экономики", - объяснил представитель Кремля.

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