В Мексике при загадочных обстоятельствах пропали итальянцы

Три гражданина Италии пропали во время поездки в Мексику. В генеральную прокуратуру обратились родственники исчезнувших туристов. По данным СМИ, приехавшие в штат Халиско уроженцы города Неаполь сообщили по телефону, что их задержал полицейский патруль и потребовал следовать за ними. После этого связь прервалась, пишет РИА Новости.

Власти штаты поспешили опровергнуть информацию, что к исчезновению итальянцев причастны сотрудники правоохранительных органов. Началось расследование, к процессу подключилось посольство Италии.

Отметим, что не так давно СМИ сообщили о расследовании в другом мексиканском штате Веракрус. Там сотрудников правоохранительных органов подозревают в похищении женщин и детей. Среди обвиняемых бывший глава министерства общественной безопасности региона Артуро Бермудеса Суриту.