В Москве состоялась церемония гашения марки с Парящим мостом

В среду в отделениях "Почты России" появилась новая марка. Изображен на ней Парящий мост - мигом прославившееся уникальное сооружение в парке "Зарядье", недавно открывшемся в столице. Номиналом 28 рублей, она выпущена по программе Europa тиражом 184 тысячи экземпляров.

Тогда же самую первую марку торжественно погасили в павильоне медиацентра парка "Зарядье". Как рассказал заместитель руководителя Федерального агентства связи Владимир Шелихов, новая марка примет участие в престижном международном конкурсе под эгидой Ассоциации государственных почтовых операторов Европы PostEuropa. Тема конкурса в этом году - мосты. По его мнению, конкурентов у марки нет. Тем более что и прежде Россия не раз лидировала в конкурсах почтовых марок. В частности, в 2012 и 2015 годах наши марки обогнали всех по дизайну и художественному исполнению. В этом году голосование за лучшую европейскую марку начнется в мае.

И вообще, говорили эксперты, благодаря новой марке изображение Парящего моста на конвертах будет жить долго. Для Москвы это еще и дополнительное признание уникальности всего нового парка под стенами Кремля. "С первых дней он превратился в мощный центр притяжения - за минувшие пять месяцев его посетили 3,2 миллиона человек", - сообщил руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский. Номинировано "Зарядье" и на архитектурные и дизайнерские конкурсы, как высочайшее достижение Москвы 2017 года. Есть уже и первые награды. В частности, Кибовский показал журналистам статуэтку победителя конкурса InAVation Awards 2018 из Амстердама - знак высшей профессиональной премии в сфере аудиовизуальных технологий.

Новая марка с изображением уникального моста примет участие в престижном международном конкурсе PostEuropa

- Когда мы работали над проектом, часто возникал вопрос, когда можно будет считать, что "Зарядье" окончательно готово. Парк - живой организм, который постоянно развивается, - рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. - Шутили, вот выйдет почтовая марка - это будет показателем завершения проекта. И вот момент настал. Осталось лишь подождать появления изображения "Зарядья" на денежных купюрах.