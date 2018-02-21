В Нигерии боевики похитили более 100 школьниц

По меньшей мере 111 девочек пропали в нигерийской деревне Дапчи после нападения боевиков радикальной группировки "Боко харам" на школу-интернат. Атака произошла 19 февраля. К настоящему моменту определено местонахождение 815 из 926 учащихся.

"Остальные по-прежнему отсутствуют", - цитирует РИА Новости заявление полиции. О целях боевиков не сообщается.

Это не первый подобный случай в Нигерии. В апреле 2014 года боевики той же организации, выступающей, в частности, против любых проявлений западной культуры, похитили из лицея 276 девочек, из которых позже 57 смогли бежать и 102 были освобождены.