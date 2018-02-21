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21.02.2018 15:28
Рубрика: Культура

Разведка своих не бросает

Текст: Максим Макарычев
В среду в Российском историческом обществе (РИО) состоялась презентация книги заместителя главного редактора "Российской газеты", дважды лауреата премии Службы внешней разведки России Николая Долгополова. Издание "Легендарные разведчики-2", вышедшее в знаменитой серии "ЖЗЛ", в присутствии ветеранов и общественности представил директор СВР России Сергей Нарышкин. "Легендарные разведчики-2" - это 22-я книга Николая Долгополова и 12-я о российской внешней разведке и ее героях.

"Современная разведка является очень тонким и надежным инструментом обеспечения государственной безопасности, безопасности нашего общества и наших граждан. Разведка является инструментом, который противодействует многим и многим угрозам, - подчеркнул Сергей Нарышкин. - И не случайно интерес к этой деятельности в нашем обществе из года в год растет. Тем более этому способствует некий ореол тайны, окутывающей профессию, эту сферу государственной деятельности".

Фото: РИА Новости
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Глава СВР напомнил, что многие разведчики, которые достигли выдающихся результатов, "становятся признанными лишь высшим руководством страны и узким кругом профессионалов". По словам Сергея Нарышкина, который поблагодарил Долгополова за его труд, героические судьбы многих легендарных разведчиков являются "хорошим примером для всех поколений россиян, и тем более хорошим примером для молодого поколения наших сограждан".

По словам генерального директора издательства "Молодая гвардия" Валентина Юркина, книга о разведчиках может внести огромный вклад в патриотическое воспитание молодежи. Он посетовал на то, что в свое время книга о Рихарде Зорге вышла тиражом в 200 тысяч экземпляров, а тираж 30 книг, выпущенных в последнее время "МГ", составил 100 тысяч. "Книг нужно больше, мы готовы их печатать. На наш взгляд, государство должно понять сложность ситуации и найти способ помощи книгоиздателям", - заключил Юркин.

Николай Долгополов признал, что работал над книгой два года, а начал собирать материал для нее четверть века назад. "Легендарные разведчики-2" стала своего рода исповедью, сборником эссе, в которых уникальные, рассекреченные сведения пропущены, по словам автора, через сердце.

Долгополов вспоминает с нескрываемой теплотой, глубоко личностно о встречах с настоящими героями, пишет о великих подвигах разведчиков, историю творивших. "Что было самым главным? Если уж Бог дал встретиться, познакомиться, узнать самому, то надо рассказать о неизвестных подвигах и читателям. Иногда на это уходят по зависящим от меня, а также по совсем не зависящим ни от кого причинам не годы, не пятилетки, а десятилетия, - признается автор книги. - Нет разведчиков второго плана. Есть разведчики более известные, а есть менее известные или совсем неизвестные. И долг журналиста, писателя рассказать о них. Если это можно. Если это не повредит тем, кто работал с ними".

Фото: Предоставлено управлением по связям с общественностью института "Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций" СПбГУ
Николаю Долгополову вручили Невскую премию СПбГУ

При этом, как заметил Долгополов, при беседе с разведчиками, нелегальными или легальными, "нельзя раздражать собеседника, самовольно перепрыгивать через красные флажки". Оттого эти сборники эссе - новое слово в порой перегруженной фактурой литературе о разведке - так популярны у читателей. Первые "Легендарные разведчики", книга, изданная в "ЖЗЛ" два года назад, выдержала уже пять переизданий. Редкий показатель по нынешним временам, когда читатель предпочитает "интернет-книги".

Беседы и встречи со своими собеседниками убедили автора в том, что разведчики проявляют свой талант не только в основной профессии. Так, героиня одного из его рассказов Наталья Косова, которая работала с будущим Героем России Владимиром Борисовичем Барковским в США, после выхода в отставку стала очень известным скульптором. Ее работы находятся во многих музеях мира, а одна скульптура в свое время была передана и с благодарностью принята "железной леди", британским премьером Маргарет Тэтчер. Разведчик Иван Михеев во время войны и после довольно успешно работал по церковной линии.

Долгополов назвал ключевым в книге историю нелегала К., который умер во Франции и был похоронен по католическому обряду. "Советская разведка перезахоронила его, и долгие годы ухаживала за его могилой. Этот случай лишний раз для меня подтвердил - наши разведчики своих не бросают".

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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О судьбах своих героев Долгополов, а также их родные и коллеги говорили и на презентации книги, которая состоялась во вторник в "Российской газете" и прошла в теплой и сердечной атмосфере. Вспоминали семью выдающихся нелегалов Мукасей, Рудольфа Абеля (Фишера), Николая Кузнецова, Алексея Козлова.

В "Легендарных разведчика-2" книги Николай Долгополов теплым словом, посвящая ему целую главу из нескольких частей, вспоминает о первом директоре СВР Евгении Максимовиче Примакове. Человеку, спасшему, сохранившему разведку, которая после развала Советского Союза была в тяжелейшем положении. Недоброжелатели пытались развалить ее, раскрыть все архивы, выведать секреты. Именно Евгений Максимович, по твердому убеждению автора, сыграл решающую роль в выборе им темы внешней разведки как главной в своем творчестве. В 1993 году Примаков разрешил снять гриф секретности с части материалов о Рудольфе Ивановиче Абеле (Фишере). Так к 90-летию выдающегося советского разведчика в "Комсомолке" вышла не одна, а три большие статьи Долгополова о нем, что было практически немыслимо для такой закрытой темы, а в 2010-м году в серии "ЖЗЛ" появилась книга об Абеле.

Кстати

В среду в здании РИО директор СВР России Сергей Нарышкин также открыл выставку уникальных портретов героев-разведчиков, которая продлится месяц.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
Николай Долгополов: Ким Филби служил стране, которую он любил

"Историю внешней разведки России можно назвать коллективной биографией. Каждая ее страница - это судьба человека, посвятившего свою жизнь беззаветному служению Отечеству. Поэтому у нашей выставки такое название - "Золотые страницы истории российской внешней разведки", - говорится в обращении к посетителям Сергея Нарышкина.

На выставке представлено 29 оригинальных работ - портретов выдающихся разведчиков, Героев России. "На их изготовление у коллектива художественной мастерской Каменск-Шахтинска Ростовской области ушло полтора года. При изготовлении портретов применялась уникальная технология - графика на полиграфическом золоте", - рассказал "РГ" куратор проекта, президент "Национальной портретной галереи" Александр Осипов.

Между тем

Книгу Николая Долгополова "Легендарные разведчики- 2" из серии "ЖЗЛ" можно приобрести в магазине издательства "Молодая гвардия" по адресу: Москва, ул. Сущевская, д. 19, стр. 5, тел.: (495) 787-95-59. Оформить заказ можно на сайте gvardiya.ru, книгу также можно получить с помощью Почты России.

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