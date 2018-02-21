В среду в Российском историческом обществе (РИО) состоялась презентация книги заместителя главного редактора "Российской газеты", дважды лауреата премии Службы внешней разведки России Николая Долгополова. Издание "Легендарные разведчики-2", вышедшее в знаменитой серии "ЖЗЛ", в присутствии ветеранов и общественности представил директор СВР России Сергей Нарышкин. "Легендарные разведчики-2" - это 22-я книга Николая Долгополова и 12-я о российской внешней разведке и ее героях.

"Современная разведка является очень тонким и надежным инструментом обеспечения государственной безопасности, безопасности нашего общества и наших граждан. Разведка является инструментом, который противодействует многим и многим угрозам, - подчеркнул Сергей Нарышкин. - И не случайно интерес к этой деятельности в нашем обществе из года в год растет. Тем более этому способствует некий ореол тайны, окутывающей профессию, эту сферу государственной деятельности".

Глава СВР напомнил, что многие разведчики, которые достигли выдающихся результатов, "становятся признанными лишь высшим руководством страны и узким кругом профессионалов". По словам Сергея Нарышкина, который поблагодарил Долгополова за его труд, героические судьбы многих легендарных разведчиков являются "хорошим примером для всех поколений россиян, и тем более хорошим примером для молодого поколения наших сограждан".

По словам генерального директора издательства "Молодая гвардия" Валентина Юркина, книга о разведчиках может внести огромный вклад в патриотическое воспитание молодежи. Он посетовал на то, что в свое время книга о Рихарде Зорге вышла тиражом в 200 тысяч экземпляров, а тираж 30 книг, выпущенных в последнее время "МГ", составил 100 тысяч. "Книг нужно больше, мы готовы их печатать. На наш взгляд, государство должно понять сложность ситуации и найти способ помощи книгоиздателям", - заключил Юркин.

Николай Долгополов признал, что работал над книгой два года, а начал собирать материал для нее четверть века назад. "Легендарные разведчики-2" стала своего рода исповедью, сборником эссе, в которых уникальные, рассекреченные сведения пропущены, по словам автора, через сердце.

Долгополов вспоминает с нескрываемой теплотой, глубоко личностно о встречах с настоящими героями, пишет о великих подвигах разведчиков, историю творивших. "Что было самым главным? Если уж Бог дал встретиться, познакомиться, узнать самому, то надо рассказать о неизвестных подвигах и читателям. Иногда на это уходят по зависящим от меня, а также по совсем не зависящим ни от кого причинам не годы, не пятилетки, а десятилетия, - признается автор книги. - Нет разведчиков второго плана. Есть разведчики более известные, а есть менее известные или совсем неизвестные. И долг журналиста, писателя рассказать о них. Если это можно. Если это не повредит тем, кто работал с ними".

При этом, как заметил Долгополов, при беседе с разведчиками, нелегальными или легальными, "нельзя раздражать собеседника, самовольно перепрыгивать через красные флажки". Оттого эти сборники эссе - новое слово в порой перегруженной фактурой литературе о разведке - так популярны у читателей. Первые "Легендарные разведчики", книга, изданная в "ЖЗЛ" два года назад, выдержала уже пять переизданий. Редкий показатель по нынешним временам, когда читатель предпочитает "интернет-книги".

Беседы и встречи со своими собеседниками убедили автора в том, что разведчики проявляют свой талант не только в основной профессии. Так, героиня одного из его рассказов Наталья Косова, которая работала с будущим Героем России Владимиром Борисовичем Барковским в США, после выхода в отставку стала очень известным скульптором. Ее работы находятся во многих музеях мира, а одна скульптура в свое время была передана и с благодарностью принята "железной леди", британским премьером Маргарет Тэтчер. Разведчик Иван Михеев во время войны и после довольно успешно работал по церковной линии.

Долгополов назвал ключевым в книге историю нелегала К., который умер во Франции и был похоронен по католическому обряду. "Советская разведка перезахоронила его, и долгие годы ухаживала за его могилой. Этот случай лишний раз для меня подтвердил - наши разведчики своих не бросают".

О судьбах своих героев Долгополов, а также их родные и коллеги говорили и на презентации книги, которая состоялась во вторник в "Российской газете" и прошла в теплой и сердечной атмосфере. Вспоминали семью выдающихся нелегалов Мукасей, Рудольфа Абеля (Фишера), Николая Кузнецова, Алексея Козлова.

В "Легендарных разведчика-2" книги Николай Долгополов теплым словом, посвящая ему целую главу из нескольких частей, вспоминает о первом директоре СВР Евгении Максимовиче Примакове. Человеку, спасшему, сохранившему разведку, которая после развала Советского Союза была в тяжелейшем положении. Недоброжелатели пытались развалить ее, раскрыть все архивы, выведать секреты. Именно Евгений Максимович, по твердому убеждению автора, сыграл решающую роль в выборе им темы внешней разведки как главной в своем творчестве. В 1993 году Примаков разрешил снять гриф секретности с части материалов о Рудольфе Ивановиче Абеле (Фишере). Так к 90-летию выдающегося советского разведчика в "Комсомолке" вышла не одна, а три большие статьи Долгополова о нем, что было практически немыслимо для такой закрытой темы, а в 2010-м году в серии "ЖЗЛ" появилась книга об Абеле.

Кстати

В среду в здании РИО директор СВР России Сергей Нарышкин также открыл выставку уникальных портретов героев-разведчиков, которая продлится месяц.

"Историю внешней разведки России можно назвать коллективной биографией. Каждая ее страница - это судьба человека, посвятившего свою жизнь беззаветному служению Отечеству. Поэтому у нашей выставки такое название - "Золотые страницы истории российской внешней разведки", - говорится в обращении к посетителям Сергея Нарышкина.

На выставке представлено 29 оригинальных работ - портретов выдающихся разведчиков, Героев России. "На их изготовление у коллектива художественной мастерской Каменск-Шахтинска Ростовской области ушло полтора года. При изготовлении портретов применялась уникальная технология - графика на полиграфическом золоте", - рассказал "РГ" куратор проекта, президент "Национальной портретной галереи" Александр Осипов.

Между тем

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