В Варшаве поляк избил украинцев и попросил их покинуть страну

В Варшаве 27-летний поляк избил двух украинцев из-за их национальной принадлежности. Инцидент произошел в автобусе. Местный житель набросился на иностранцев и начал бить их кулаками по голове. Избиение сопровождалось оскорблениями.

Также буйный гражданин попросил украинцев покинуть Польшу. Как передает РИА Новости, пострадавших с синяками и порезами доставили в больницу. А нападавшего задержала полиция. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, отношения двух стран стали достаточно напряженными из-за разногласий по историческим вопросам. Нередки случаи осквернения польских памятников на Украине и украинских в Польше.