Федеральный закон от 19 февраля 2018 г. N 28-ФЗ "О внесении изменения в статью 10 Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию"

Принят Государственной Думой 7 февраля 2018 года

Одобрен Советом Федерации 14 февраля 2018 года

Внести в часть седьмую статьи 10 Федерального закона от 15 августа 1996 года N 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 34, ст. 4029; 1999, N 26, ст. 3175; 2009, N 52, ст. 6413; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 1, ст. 28; 2013, N 51, ст. 6694; 2017, N 27, ст. 3928) изменение, заменив слова "четыре месяца" словами "три месяца".

Президент Российской Федерации

В. Путин