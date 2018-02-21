Вучич: Сербия не допустит ухудшения отношений с РФ вопреки давлению извне

В сербской столице завершились переговоры президента республики Александра Вучича с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

- Многих гостей я принимал здесь, на вилле "Мир", но никогда не видел столько журналистов, - заметил Вучич. - Спасибо, что вы приехали в Белград. Надеюсь, вы будете чувствовать себя как дома.

Сербский президент напомнил, что страны празднуют 180-летия установления дипотношений.

- За это время мы прошли через "сито и решето", много народа потеряли в борьбе за независимость, но самое главное - что мы никогда не шли друг против друга.

В Белграде напомнили, что товарооборот двух стран превысил 2,6 млрд долларов. По словам Александра Вучича, энергетическое сотрудничество двух стран невозможно переоценить, и Сербия по-прежнему заинтересована в поставках российского газа и в реализации проекта газопровода "Турецкий поток".

- Сербия стоит на европейском пути, но будет строить максимально тесные отношения с Российской Федерацией, - отметил Вучич. - Может быть, на нас будет оказываться давление с тем, чтобы эти отношения стали другими. Но Сербия этого не допустит. Мы независимая страна и сами принимаем решения, даже если они кому-то не нравятся. Мы и не собираемся нравиться всем.

Александр Вучич также подтвердил, что его страна не откажется от политики военного нейтралитета.