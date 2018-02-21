Пока наши спортсмены сражаются за честь Родины на Играх-2018, за атлетов активно переживают дома.

Накануне Дня защитника Отечества привет российским спортсменам в Корею отправили победительницы всероссийских и международных конкурсов красоты: Надежда Лысенко ("Миссис Россия", "Миссис Москва"), Ольга Торнер ("Миссис Вселенная"), Эллина Бутенко ("Миссис Европа"), Анна Мороз ("Миссис Сочи"), Надежда Заборская ("Миссис Архангельск", "Миссис Россия Земля"), Анна Шпикельман ("Миссис Новосибирск", "Миссис Россия Мира"), Ирина Воробьёва ("Миссис Омская область"), Наталья Шабатько ("Миссис Рязань"), Марина Подлесных ("Миссис Московская область"), Юлиана Карапетян ("Миссис Санкт-Петербург"), Юлия Григорьева ("Миссис Псков"), Оксана Андронова ("Миссис Омск") и многие другие.

В своем обращении к олимпийцам девушки отмечают, что образ Родины традиционно ассоциируется в сознании нашего народа с женщиной, матерью, труженицей, красавицей и, это точно, спортсменкой.

"Главное тому доказательство - это множество побед, одержанных россиянками на мировой арене. Сегодня мы объединились, чтобы поздравить с наступающим Днем защитника Отечества и поддержать наших дорогих олимпийцев! Вся Россия и мы вместе с нею наблюдаем за вашими успехами, за вашей настойчивостью, с которой вы идете к победе. Мы так же, как и вы, знаем, насколько сложно бороться и побеждать на международной арене. Надеемся, что на церемонии закрытия Олимпийских игр поднимется флаг России! Уверены, у вас получится сделать то, что планируете - победить и получить золотые медали", - в частности, говорится в послании.