Белый дом запланировал принять дополнительные санкции против России

Белый дом планирует принять дополнительные санкции против России, заявили высокопоставленные чиновники в администрации Трампа на условиях анонимности на закрытом брифинге для группы репортеров. Они не представили подробную информацию о том, когда администрация США примет подобное решение и какие конкретно санкции могут быть введены.

Старшие должностные лица администрации Трампа объяснили, что в Белом доме создана "рабочая группа для предотвращения дальнейшего вмешательства России в парламентские выборы в США", сообщает AFP.

По их словам, в настоящее время ведется работа по введению санкций, связанных "с дестабилизирующими действиями в отношении избирательной системы США", якобы проведенными Москвой в ходе президентской кампании в 2016 году, которая привела к избранию Дональда Трампа главой Белого дома. "Мы много работаем, мы относимся к этому очень серьезно, это проблема национальной безопасности", - сказал один из официальных лиц администрации.

Напомним, что американский конгресс одобрил пакет санкций против России в июле прошлого года. Администрация США имела время до конца января, чтобы его реализовать. Эти законодательные шаги неохотно одобрил Дональд Трамп. Отсутствие конкретных санкций со стороны Белого дома и простая публикация списка из 200 российских чиновников, без объявления немедленных ограничительных мер в их отношении, вызвали в американской политической элите вопросы о реальной воле администрации Трампа применять их, отмечает французское агентство.

В свою очередь собеседники Reuters, два республиканца и демократ в конгрессе США, которые почти единодушно приняли упомянутый законопроект о санкциях против России прошлым летом, подвергли критике президента Дональда Трампа за то, что он, по их словам, "не наказал Москву, и обвинили его в том, что он "мягко относится к своему российскому коллеге Владимиру Путину". "Процесс санкций длительный, это тяжело, это некрасиво, но, когда есть доказательства, мы готовы пойти на санкции", - сказал один из политиков.