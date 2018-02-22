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Рубрика: Культура
Проект: Гид-парк

Берлинале: два прохиндея и древние артефакты в мексиканском "Музее"

Текст: Валерий Кичин
Берлинале показал еще одну комедию - на этот раз авантюрную: "Музей" мексиканца Альфонсо Руиспалашиоса. Она о двух великовозрастных недорослях, которые в рождественскую ночь, пользуясь праздничной рассеянностью охраны, грабят Национальный археологический музей.
Кадр из фильма "Музей". Фото: пресс-служба Берлинского кинофестиваля Кадр из фильма "Музей". Фото: пресс-служба Берлинского кинофестиваля
Кадр из фильма "Музей". Фото: пресс-служба Берлинского кинофестиваля

С жутким скрипом и скрежетом пробираясь по вентиляционным трубам, они похищают древние артефакты, которым нет цены. А раз нет цены - то и продать их затруднительно. Этого они не учли, и громоздкие артефакты, как клейменые купюры, становятся источником сплошных неприятностей, ссор, нервных капризов мочевого пузыря и сомнительных знакомств в темных притонах разгульного Акапулько.

Фото: kinopoisk.ru
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Прохиндеев играют суперзвезда мексиканского кино Гаэль Гарсиа Берналь ("Дурное воспитание") и у нас неизвестный, но очень хороший актер Леонардо Ортисгрис. Первый дает фильму свою славу, второй - недюжинное комедийное обаяние. Фильм лукав, ироничен, временами смешон и позволяет себе приятные шуточки-апарты - например, когда парочку с похищенными артефактами в сумке останавливает на дороге полицейский патруль, то начавшийся было обыск прерывается одним из копов, узнавшим в герое Берналя знаменитого актера и немедленно попросившим автограф.

Юмор фильма относится к разряду тех, что я особенно люблю: не лобовой, выписываемый акварельно и тонкой кистью - смешным ракурсом, нелепой паузой, взглядом, мизансценой, даже тем, как занятно оттеняет все действо музыка талантливого Томаса Баррейро. Но необходимую комедии легкость успешно сбивает общая заторможенность ритма: фильм никак не может закончиться и длится более двух часов, что для жанра смертельно.

С показом "Музея" в конкурсной программе мы получили еще одну симпатичную, но в смысле призов, по-моему, безнадежную картину.

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