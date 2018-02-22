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Рубрика: В мире

Донбасс создаст "народный трибунал" для Киева

Текст: Петр Лихоманов

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко заявил, что в ответ на подписанный президентом Украины Петром Порошенко закон "о реинтеграции Донбасса", будет создан народный трибунал - для суда над теми, кто за этот закон проголосовал, или будет его бездумно исполнять. Об этом Захарченко заявил на пресс-конференции в Донецке.

"Закон о реинтеграции - это закон, который узаконивает военные преступления, оправдывает действия карателей, дает полную свободу на нарушение Конституции Украины и основных законов этого государства. В ответ мы сделаем народный трибунал, который будет осуждать действия карателей", - цитирует Захарченко Донецкое агентство новостей.

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Захарченко также назвал неестественным нынешнее разделение Донбасса по так называемой "линии разграничения".

"Как бы Украина ни пыталась разделить нас дальше, заставляя людей на подконтрольной ей территории рыть окопы для украинской армии, призывая их в украинскую армию, у нее ничего не получится. И не только потому, что тут живут их родственники, а потому, что мы думаем одинаково, мы живем одинаково, мы чувствуем одинаково, у нас одно сердце, у нас одна Родина. И не важно, что сейчас люди в Славянске находятся под оккупацией, это сегодня они под оккупацией, а завтра они будут свободны", - заявил Александр Захарченко.

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