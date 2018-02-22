FaceTime спас жизнь женщине

Американка по имени Опокуа Квапонг разговаривала по FaceTime со своей сестрой Адуме, которая живет в другом городе. Во время беседы Адуме заметила, что с Опокуа что-то не так и поняла, что у нее начались проблемы со здоровьем.

Woman, 58, credits FaceTime for saving her life



Opokua Kwapong, who lives alone in New York, was on a FaceTime call with her sister Adumea Sapong, from Manchester. Tests in hospital later revealed she had a blood clot in the brain.

https://t.co/0mAiRgzCQo — Healthy News Daily (@eHealthyDaily) 21 февраля 2018 г.

Адуме посоветовала сестре выпить воды с аспирином, но та не смогла поднять стакан. Тогда женщина позвонила знакомому врачу который отметил, что несвязная речь и проблема с координацией действий - это очень тревожный звонок.

По совету сестры Квапонг повесила трубку и позвонила в скорую помощь. Женщину забрали в больницу, где врачи обнаружили у нее тромб в головном мозге. Кроме того, оказалось, что ее левая сторона тела была парализована в результате инсульта.

"Безусловно FaceTime спас мне жизнь. Если бы моя сестра не заметила, что что-то не так, то все могло бы сложиться совсем по-другому", - отметила Опокуа Квапонг.