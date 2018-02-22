FaceTime спас жизнь женщине

22.02.2018, 13:33 Текст: Анна Баранова

Американка по имени Опокуа Квапонг разговаривала по FaceTime со своей сестрой Адуме, которая живет в другом городе. Во время беседы Адуме заметила, что с  Опокуа что-то не так и поняла, что у нее начались проблемы со здоровьем.

Адуме посоветовала сестре выпить воды с аспирином, но та не смогла поднять стакан. Тогда женщина позвонила знакомому врачу который отметил, что несвязная речь и проблема с координацией действий - это очень тревожный звонок.

По совету сестры Квапонг повесила трубку и позвонила в скорую помощь. Женщину забрали в больницу, где врачи обнаружили у нее тромб в головном мозге. Кроме того, оказалось, что ее левая сторона тела была парализована в результате инсульта.

"Безусловно FaceTime спас мне жизнь. Если бы моя сестра не заметила, что что-то не так, то все могло бы сложиться совсем по-другому", - отметила Опокуа Квапонг.

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