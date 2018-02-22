Фото: 60-летняя Мадонна ошарашила еще одним "голым" селфи

Не стареют душой ветераны. Только телом. Что опять - уже второй раз подряд за недолгое время - продемонстрировала одна из самых влиятельных женщин современного шоубиза, актриса-певица-танцовщица-так далее Мадонна. Которая в этом году - на минутку - разменяет седьмой десяток.

Свежее (это, кстати, сарказм) селфи артистки доступно в ее Instagram. Несложно заметить: из одежды на звезде планетарных величин на этот раз только шляпа и ожерелье.

"Sunday Bloody Sunday", - зловеще поясняет подпись к фото, накосившему почти 155 тысяч отметок "нравится".

При этом комментарии, разумеется, носят разнонаправленный характер. От "смело" и "белиссимо!", до "ну, гм… прямо не знаю…". Многие по-прежнему упорно придерживаются позиции, что Мадонна "секси" и "бьютифул". Некоторые допускают скарбезные фантазии. Кое-кто желает пройти всем хейтерам дивы по известному адресу.

Словом, достаточно оживленная царит атмосфера.

Публикация от Madonna (@madonna) Фев 18, 2018 в 6:40 PST

Ранее мы писали, что на роль молодой Мадонны в проклятый самой Мадонной байопик Мадонны пророчили дочь Майкла Джексона Пэрис.