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Фото: 60-летняя Мадонна ошарашила еще одним "голым" селфи

Новость 22.02.2018, 15:15 | Текст: Олег Усков

Не стареют душой ветераны. Только телом. Что опять - уже второй раз подряд за недолгое время - продемонстрировала одна из самых влиятельных женщин современного шоубиза, актриса-певица-танцовщица-так далее Мадонна. Которая в этом году - на минутку - разменяет седьмой десяток.

Свежее (это, кстати, сарказм) селфи артистки доступно в ее Instagram. Несложно заметить: из одежды на звезде планетарных величин на этот раз только шляпа и ожерелье.

Фото: kinopoisk.ru
Фото: Дженнифер Лоуренс опять сама все показала

"Sunday Bloody Sunday", - зловеще поясняет подпись к фото, накосившему почти 155 тысяч отметок "нравится".

При этом комментарии, разумеется, носят разнонаправленный характер. От "смело" и "белиссимо!", до "ну, гм… прямо не знаю…". Многие по-прежнему упорно придерживаются позиции, что Мадонна "секси" и "бьютифул". Некоторые допускают скарбезные фантазии. Кое-кто желает пройти всем хейтерам дивы по известному адресу.

Словом, достаточно оживленная царит атмосфера.

Ранее мы писали, что на роль молодой Мадонны в проклятый самой Мадонной байопик Мадонны пророчили дочь Майкла Джексона Пэрис.

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Фото: twitter.com/screenmayhem
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