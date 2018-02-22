Глава подразделения Ford на фоне скандала ушел в отставку

Исполнительный вице-президент автопроизводителя Ford Motor Company и президент подразделения в Северной Америке Радж Нэр покинул свой пост. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

"Решение было принято после недавнего внутреннего расследования, которое касалось сообщений о непозволительном поведении, - цитирует агентство сообщение. - Проверка установила, что поведение Нэпра не соответствовало кодексу корпоративной этики компании".

Сам топ-менеджер заявил, что сожалеет о "случаях, когда демонстрировал поведение, которое не соответствует принципам" компании.

Нэр руководил североамериканским подразделением Ford с первого июня прошлого года. Кто займет его должность, станет известно позднее.