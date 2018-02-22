Работодателям организаций связи и информационных технологий Российской Федерации N 14-4/10/В-887 от 12 февраля 2018 г.

На федеральном уровне социального партнерства заключено Федеральное отраслевое соглашение по организациям связи и информационных технологий Российской Федерации на 2018 - 2020 годы между Общественной организацией Проф-союз работников связи России, Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и Федеральным агентством связи (далее - соглашение).

Соглашение прошло уведомительную регистрацию в Федеральной службе по труду и занятости 30 октября 2017 г., регистрационный N 19/18-20, размещено на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.rosmintrud.ru).

В соответствии с частью 8 статьи 48 Трудового кодекса Российской Федерации предлагаю работодателям организаций связи и информационных технологий Российской Федерации, не участвовавшим в заключении соглашения, присоединиться к нему.

Обращаю внимание, что если в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования настоящего предложения в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации работодателями, не участвовавшими в заключении соглашения, не будет представлен в установленном частью 9 статьи 48 Трудового кодекса Российской Федерации порядке мотивированный письменный отказ присоединиться к соглашению, то соглашение будет считаться распространенным на этих работодателей.

Министр труда и социальной защиты Российской Федерации

М. Топилин