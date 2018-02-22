Ключевые параметры перехода на Сахалин подготовят в 2018 году

Сейчас есть актуализированные предпроектные проработки транспортного перехода с материковой части России на Сахалин. В рамках этих проработок стоимость строительства приведена в ценах соответствующих лет. Но точно называть, во сколько может обойтись данный переход, можно будет, "когда сделаем группу оптимальных проектных решений: выбор трассы и определение ключевых параметров", пояснил журналистам в рамках форума "Стратегическое партнерство 1520" замглавы Минтранса Алан Лушников.

Ранее стоимость строительства транспортного перехода с материка на остров Сахалин протяженностью в 540 километров предварительно оценивалась РЖД в 400 миллиардов рублей. Причем вариант перехода как моста, так и туннеля, не особо разнился по стоимости.

Минтранс сейчас обсуждаем с РЖД вопрос актуализации параметров. И если будет принято решение начать этот процесс, то "у нас есть возможность это сделать в течение 2018 года", - сказал Лушников.

Говоря о продлении данного перехода до Японии и обсуждении этого вопроса с японской стороной, он отметил, что "у нас сейчас перекрестный год России в Японии и Японии в России, поэтому контакты с японской стороной интенсифицировали по всем направлениям. Ранее вопрос строительства автомобильно-железнодорожного перехода от южной части Сахалина до Хоккайдо поднимался в рамках Восточного экономического форума.