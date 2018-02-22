Курды убили 40 турецких солдат и боевиков в Африне

Курдские бойцы подбили два танка и два бронетранспортера в районе Шерран, к северу от сирийского города Африн, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

В результате операции были убиты не менее 20 турецких солдат и боевиков "Сирийской свободной армии" (ССА), поддерживаемой Анкарой. Еще 20 турецких военнослужащих стали жертвами контратаки курдов в соседнем округе Раджу.

При этом курдские отряды "Сил народной самообороны" (СНС) за последние двое суток потеряли 14 бойцов.

Между тем артиллерия и ВВС Турции продолжают наносить удары по городу Джандарис, где расположены оборонительные рубежи СНС. Оттуда также поступают сведения об убитых и пострадавших среди мирных жителей.

По информации Анкары, турецкие ВС с 20 января уничтожили на севере Сирии 1780 террористов, к которым причисляют бойцов СНС.