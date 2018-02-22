Лукашенко рассказал о приоритетных направлениях вооружения армии Беларуси

"Изучая горький опыт последних конфликтов, столкновений и войн, мы поняли, что той войны, которую мы пережили, не будет на нашей земле", - отметил Лукашенко. Сегодня необходимо развивать высокоточное оружие. И Беларусь работает в этом направлении, разрабатывая собственное вооружение.

Первым образцом высокоточного оружия, которое поступило в белорусскую армию, стала отечественная реактивная система залпового огня "Полонез". Уже в октябре 2017 года во время испытаний подтверждены возможности этого оружия с новой ракетой, позволяющей поражать объекты на расстоянии около 300 км.

"Эта система превзошла наши ожидания. Она уже сегодня пользуется спросом зарубежных государства. И мы начали производство этого очень дорогостоящего оружия для нескольких государств мира, оснащая и свою армию", - рассказал Лукашенко.

Он сообщил также, что для развития противовоздушной обороны создан отечественный зенитный ракетный комплекс средней дальности, который может уничтожать воздушные цели, в том числе беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты. Кроме того, разработана линейка белорусских легкобронированных автомобилей. Начато производство и спланирована поставка в войска отечественных боевых машин "Кайман".

"Мы создали самые современные мобильные подразделения в Вооруженных Силах, в случае конфликта они разворачиваются в течение двух-трех часов. Они должны быть мобильными, и перед нами стала задача: а как перебрасывать подразделения в нужную точку военного конфликта. И нужно было создавать самые современные бронированные автомобили. Мы их создали", - сообщил Лукашенко.

Продолжаются в Беларуси и работы по модернизации и испытанию ударных и разведывательных беспилотных авиационных комплексов. В течение ближайших лет планируется закупить и поставить в войска станции спутниковой связи и мобильные телекоммуникационные комплексы.

Немаловажное значение в подготовке войск уделяется обучению солдат и офицеров современным способам ведения войны, подчеркнул глава государства. "При возникновении военной угрозы мы должны быть готовы к обеспечению всенародной защиты Беларуси", - сказал президент.

70 тысяч военнослужащих белорусской армии не обеспечат оборону государства, подчеркнул президент. Уроки прошедших войн и особенно войны, которая прокатилась по стране, учат, что землю надо защищать всем народом. Для этого, по словам президента, продолжается совершенствование системы территориальной обороны. "В случае военного конфликта страна в состоянии в течение короткого промежутка времени поставить под ружье полмиллиона человек и силами территориальной обороны обеспечить защиту важнейших объектов. В этом суть нашей оборонной доктрины", - обратил внимание глава государства.