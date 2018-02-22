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22.02.2018 15:46
Рубрика: В мире

Московский мост в Киеве переименовали в Северный

Текст: Петр Лихоманов

Сегодня горсовет Киева в рамках продолжающейся "декоммунизации" принял решение о переименовании Московского моста через Днепр. Теперь он будет называться Северным. Также были переименованы несколько улиц, парков и скверов.

"Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты поддержали ряд переименований столичных топонимов. В частности, переименован Московский мост в Северный мост в Оболонском районе Киева", - говорится в сообщении пресс-службы Киевсовета. Также лишились своих названий ряд улиц, скверов, парков и жилых массивов. Например, сменила название улица имени французского революционера Анри Барбюса - теперь это улица генерала Тютюнника (бывший русский офицер, воевавший на стороне Петлюры с Красной армией), Комсомольский жилой массив стал Северо-Броварским, а микрорайон Чапаевка - Вита-Литовским.

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Был переименован и парк Дружбы народов: ему подобрали поистине "украинское" название - "Муромец". Напомним, еще в 2015 году официальный Киев заявил свои права на былинного русского богатыря, задним числом записав его в украинцы.

Кроме того, Киевсовет запретил переименование топонимов в честь людей, умерших менее двух лет назад, что вызвало недовольство "патриотов", имеющих обширный мартиролог погибших на Донбассе карателей, в честь которых на Украине теперь принято называть переулки и тупики.

Напомним, накануне Киевсовет поддержал инициативу о вывешивании нацистских черно-красных знамен рядом с официальным украинским флагом 13 раз в год.

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