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Рубрика: Культура

На "Берлинале" показали фильм об Астрид Линдгрен, но без Карлсона

Текст: Сусанна Альперина
Отношения с литературой 68-го "Берлинале" заслуживают особого внимания. Многие фильмы - как программы основного конкурса, так и других - экранизации книг. От "Профиля" Тимура Бекмаметова (программа Forum), который снят по книге "Я была джихадисткой" французской журналистки Анны Эрель, составленной из записей ее переговоров по скайпу с террористом, до конкурсной картины Гаса Ван Сента "Не волнуйся, на своих двоих он далеко не уйдет" - экранизации одноименной биографии карикатуриста и музыканта Джона Каллахана.
Фото: kinopoisk.ru
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Литературной теме посвящен, показанный в самый первый день фестиваля, фильм из программы Berlinale Special "Книжная лавка" (The Bookshop) режиссера Изабель Койшет. Высидеть ее - двухчасовую - до конца может только женщина, любящая сериалы. В главной роли - эмансипированной женщины, которая в британской глуши в 1950 году решилась на открытие собственного книжного магазина - Эмили Мортимер - актриса, которую всегда немного жаль. Для российского зрителя может быть особенной интересна часть фильма, посвященная тому, как в английской глубинке в середине прошлого века воспринимали, например, "Лолиту" Набокова.

Фильм "Счастливый принц" про писателя Оскара Уайльда также был показан в программе Berlinale Special. Автор сценария и режиссер, он же исполнитель главной роли - известный артист Руперт Эверетт. И совсем скоро крупный международный дистрибьютор выпустит фильм в России.

Но, пожалуй, самая заметная работа, связанная с литературой на нынешнем Берлинском международном кинофестивале - художественный фильм "Быть Астрид", посвященный жизни знаменитой писательницы Астрид Линдгрен. Любопытно, что и эта картина режиссера из Дании Пернилле Фишер Кристенсен включена в программу Berlinale Special.

Фото: Предоставлено пресс-службой Берлинского кинофестиваля.
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Хорошую мелодраму тоже нужно уметь снимать. Жанр в последнее время сильно испорчен режиссерами - экспериментаторами, желающими заявить о себе в этой сфере, и попутно завоевать большую женскую аудиторию. Пернилле Фишер Кристенсен дала своей новой работой мастер-класс. Зритель, правда, не найдет в этом фильме ни Карлсона, ни Рони - дочь разбойника, ни Калле Блюмквиста - всех тех героев, которые так любимы в произведениях писательницы. Но судьба самой Астрид Линдгрен похожа на удивительную сказку. Дочь сельского фермера, в свои 18 лет, Астрид умудрилась родить ребенка от мужчины, который на 30 лет старше ее. Семья придерживалась строгих религиозных взглядов, так что мальчика Лассе (полное имя - Ларс) пришлось... отдать. Он воспитывался в Дании, и тому была еще одна причина - юная мать не могла его прокормить и содержать. В 2016 году в Москве на Неделе Шведского кино показывали документальный фильм об Астрид Линдгрен режиссера Кристины Линдстрем. Он назывался "Астрид. Жизнь и время", и в нем в подробностях рассказывалось о судьбе одной из величайших сказочниц мира.

От хорошей жизни сказки не пишут. Кажется, что иногда человеку сверху посылаются такие страдания и переживания, что он может выжить и перенести их только благодаря творчеству. Недаром название фильма можно перевести и как "Стать Астрид" - в нем показан путь, который прошла эта, простите за штамп-каламбур, мужественная женщина.

Сказки Астрид написаны уже в тот период жизни, когда после отказа выйти замуж за взрослого соблазнителя малолеток, она, работая на износ, встретила будущего мужа Стуре Линдгрена и смогла забрать Лассе домой. Позднее у них родилась общая дочь Карин. И лишь тогда Астрид дала волю своей фантазии (а задатки сочинять истории у нее были с детства) и начала писать сказки, которые нам всем хорошо знакомы.

Фото: Пресс-служба Берлинского кинофестиваля
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Картина начинается с того, что в свой день рождения, уже постаревшая, Астрид Линдгрен сидит и разбирает почту - ей пишут дети со всего земного шара. Присылают кассеты со специально записанными песнями, рисунки.... Благодарят, как могут. Их трогательные послания уже настраивают зрителя на лирический лад. А после этого... мы увидим Пеппи Длинныйчулок. То есть саму Астрид Линдгрен в молодости - девочку с забавными рыжими косичками. Большая удача режиссера - правильный выбор героини на главную роль. Актриса Альба Аугуст - просто сгусток обаяния. При этом она интеллектуально развита, в глазах светится ум... Конечно же такую деревенские парни на танцах не приглашают. Что делает Астрид? Идет танцевать одна, и тот момент, когда она "отжигает на танцполе" - один из лучших в фильме. Девушку с такой энергией не может не заметить главный редактор местной газеты, порядком потрепанный работой и личными отношениями. Ему нужна была ассистентка, и, как только Астрид появляется на пороге редакции - он, вместо собеседования, устраивает ей тест, похожий на игру в ассоциации. Когда он ей говорит слово "Будущее", а она отвечает "Свобода" - уже становится ясно, что служебный роман - неизбежен.

В зале, пожалуй, не было человека, который бы не плакал во время просмотра фильма. Но это были очень хорошие слезы, вызванные бурей эмоций: состраданием, жалостью, радостью, смехом. Нормальная реакция, которую могут вызвать всем понятные житейские проблемы. Любовь, семейные отношения, рождение ребенка, мужской обман, девичья неопытность, бедность, брошенные дети. Но самое главное в картине - то, что она внушает оптимизм, причем без навязчивости и морализаторства, а просто потому, что смешная рыжеволосая девчонка смогла пройти сквозь все страдания и реализовать себя, придумав судьбы таких сказочных героев, которые не забываются. Однако тема брошенных детей пройдет почти через все сказки Астрид Линдгрен. И это будет похоже на то, что случится почти век спустя, с другой писательницей Джоан Роулинг, которая в трудную минуту безработицы, также брошенная начнет писать в кафе за столиком сказку о мальчике-сироте Гарри Поттере... Но об этом расскажет уже другой фильм.

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