На севере Германии из-за угрозы теракта эвакуированы АЭС

Персонал трех атомных станции был эвакуирован в земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии в связи с угрозой теракта. Об этом журналистам заявил земельный министр энергетики Роберт Хабек.

Причиной тревоги на федеральном уровне послужил условный сигнал от пилота авиакомпании Lufthansa о захвате террористами самолета, который совершал рейс из Великобритании, сообщает журнал Focus.

На перехват авиалайнера были поднята эскадрилья бундесвера, а также три истребителя бельгийских ВВС, которые уже находились в воздухе. Через полчаса тревоге был дан отбой. Оказалось, что летчик пассажирской машины случайно нажал кнопку оповещения о террористической угрозе.

Министр энергетики Шлезвиг-Гольштейна пояснил, что в случае эскалации ситуации атомные станции были бы отключены. Однако, по его словам, к счастью этого не потребовалось. "Инцидент показал, что самолеты в наше время представляют определенную опасность. Абсолютной безопасности гарантировать нельзя", - полагает Хабек.

Это уже не первый подобный случай в Германии. В прошлом году из-за потери связи с самолетом были эвакуированы сотрудники пяти АЭС в землях Шлезвиг-Гольштейн и Нижняя Саксония.