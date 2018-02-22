Распоряжение Президента Российской Федерации 19 февраля 2018 г. N 32-рп от "Об обеспечении в 2018 году государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина"

В целях обеспечения в 2018 году государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина:

1. Предоставить Фонду-оператору президентских грантов по развитию гражданского общества (далее - Фонд) субсидию, предусмотренную в федеральном бюджете на 2018 год, в размере 8 016 814,9 тыс. рублей на проведение конкурсов и предоставление по их результатам грантов Президента Российской Федерации некоммерческим неправительственным организациям, участвующим в развитии институтов гражданского общества, реализующим социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина (далее - некоммерческие неправительственные организации).

2. Управлению делами Президента Российской Федерации в месячный срок заключить с Фондом договор о предоставлении субсидии, предусмотренной пунктом 1 настоящего распоряжения.

3. Фонду с участием Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества:

а) провести до 14 декабря 2018 г. два конкурса среди некоммерческих неправительственных организаций, осуществляющих деятельность по следующим направлениям:

социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;

охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;

поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;

поддержка молодежных проектов, реализация которых охватывает виды деятельности, предусмотренные статьей 31[1] Федерального закона от 12 января 1996 г.

N7-ФЗ "О некоммерческих организациях";

поддержка проектов в области науки, образования, просвещения;

поддержка проектов в области культуры и искусства;

выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства;

сохранение исторической памяти;

защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных;

охрана окружающей среды и защита животных;

укрепление межнационального и межрелигиозного согласия;

развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников;

развитие институтов гражданского общества;

б) выделить по результатам конкурсов гранты Президента Российской Федерации некоммерческим неправительственным организациям;

в) обеспечить прозрачность и открытость при проведении конкурсов;

г) провести в установленном Фондом порядке оценку социального эффекта, полученного в результате реализации социально значимых проектов и проектов в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина.

4. Фонду совместно с Общественной палатой Российской Федерации и общественными палатами субъектов Российской Федерации обеспечить информационное сопровождение конкурсов, предусмотрев в том числе возможность размещения объявлений о проведении конкурсов в субъектах Российской Федерации и информации об их результатах на официальном сайте Общественной палаты Российской Федерации, официальных сайтах общественных палат субъектов Российской Федерации и в средствах массовой информации.

5. Фонду обеспечить целевое расходование субсидии и представить в Управление делами Президента Российской Федерации соответствующий отчет.

Президент Российской Федерации В. Путин