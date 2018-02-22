"Поэт Майдана" попросила прощения у Донбасса и Одессы

Поэтесса Евгения Бильченко раскаялась за события 2014 года и попросила прощения у Одессы и Донбасса. По ее словам, Запад использовал "искренний порыв" украинцев в своих целях, что привело к гражданской войне, разрухе и неонацизму.

"Мир, прости нас. Донбасс и Одесса, простите нас, мы не ведали, что творим, и только у Бога неведение является смягчающим обстоятельством", - цитирует РИА Новости слова Бильченко, которую украинские СМИ называли "поэтом Майдана".

Побывав на востоке страны в качестве волонтера, поэтесса поняла, что "Украина ведет гражданскую и гибридную войну против своего населения". "Я обращаюсь к тебе, Европа, хочешь ли ты быть локальным транслятором глобального американизма и ждать, что такой же мир явится к тебе в дом?", - написала Бильченко на своем сайте.

Она отметила, что Запад захватил власть в Киеве с помощью национализма и заставил страну ходить по замкнутому кругу "между фашизмом и либерализмом", который направлен против РФ.