Пользователям рекомендовали удалить "ВКонтакте" со смартфонов

22.02.2018, 14:31 Текст: Антон Благовещенский

Разработчики "ВКонтакте" заметно обновили мобильную версию сайта социальной сети, расположенную по адресу m.vk.com. В сообщении паблика Live Express, посвященного новостям ресурса, говорится о следующих нововведениях:

- push-уведомления в браузере, позволяющие моментально узнавать о новых комментариях, сообщениях и других событиях;
- возможность включать и выключать двухэтапную аутентификацию;
- настройка источников в новостной ленте;
- упрощенная навигация в настройках профиля;
- возможность удалять из черного списка как пользователей, так и сообщества.

По мнению некоторых пользователей, обновленный мобильный сайт "ВКонтакте" стал настолько функциональным, что может с успехом заменить приложение для карманных устройств, а один из техноблогов посвятил нововведениям заметку с заголовком: "Пользователи ВКонтакте могут смело удалять мобильное приложение со своих смартфонов".

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