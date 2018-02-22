Пользователям рекомендовали удалить "ВКонтакте" со смартфонов

Разработчики "ВКонтакте" заметно обновили мобильную версию сайта социальной сети, расположенную по адресу m.vk.com. В сообщении паблика Live Express, посвященного новостям ресурса, говорится о следующих нововведениях:



- push-уведомления в браузере, позволяющие моментально узнавать о новых комментариях, сообщениях и других событиях;

- возможность включать и выключать двухэтапную аутентификацию;

- настройка источников в новостной ленте;

- упрощенная навигация в настройках профиля;

- возможность удалять из черного списка как пользователей, так и сообщества.

По мнению некоторых пользователей, обновленный мобильный сайт "ВКонтакте" стал настолько функциональным, что может с успехом заменить приложение для карманных устройств, а один из техноблогов посвятил нововведениям заметку с заголовком: "Пользователи ВКонтакте могут смело удалять мобильное приложение со своих смартфонов".