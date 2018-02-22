После стрельбы во Флориде помощники шерифа получили оружие

После стрельбы во Флориде, где в школе были убиты 17 человек, помощники шерифа получили разрешение иметь оружие на территории учебных заведений. Об этом сообщает ТАСС.

Оружие будет храниться в запертых патрульных машинах и использоваться во время патрулирования территорий школ. Данное решение получило одобрение со стороны руководства школьного округа.

В школе "Марджори Стоунмэн Дуглас" во Флориде 19-летний Николас Круз, ранее исключенный из этой школы за нарушения дисциплины, расстрелял 17 человек. Он был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15.