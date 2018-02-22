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Рубрика: В мире

После стрельбы во Флориде помощники шерифа получили оружие

После стрельбы во Флориде, где в школе были убиты 17 человек, помощники шерифа получили разрешение иметь оружие на территории учебных заведений. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: AP
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Оружие будет храниться в запертых патрульных машинах и использоваться во время патрулирования территорий школ. Данное решение получило одобрение со стороны руководства школьного округа.

В школе "Марджори Стоунмэн Дуглас" во Флориде 19-летний Николас Круз, ранее исключенный из этой школы за нарушения дисциплины, расстрелял 17 человек. Он был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15.

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