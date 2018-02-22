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Рубрика: В мире

Посольство США в Черногории атаковал бывший офицер югославской армии

Текст: Александр Борисов (Подгорица)
Опознан человек, совершивший в четверг, 22 февраля, нападение на посольство США в Черногории, и совершивший затем самоубийство. Это Далибор Яукович, 1976 года рождения, бывший офицер Союзной Республики Югославии (СРЮ), награжденный медалью "За заслуги в области обороны и безопасности" СРЮ, не имевший ранее криминального досье. Об этом сообщил государственный прокурор Черногории Лепа Меденица, добавившая при этом, что в настоящее время следствие пытается установить мотивы произошедшего.

Помощник директора черногорской полиции Энес Бакович рассказал о некоторых обстоятельствах случившегося. Так, по его словам, указанное лицо активировало взрывное устройство модели "М-75", предназначенное для поражение живой силы противника в ближнем бою.

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"Личность погибшего была идентифицирована путем анализа ДНК", - указал Бакович, добавив, что следствие ведется в плотном взаимодействии с ФБР и сосредоточено на выявлении возможных соучастников преступления".

В Подгорице сохраняется чрезвычайное положение, введенное властями страны сразу после произошедшего.

Правительство Республики Черногории (РЧ) осудило произошедший инцидент, поспешив направить своих высокопоставленных представителей в американскую дипмиссию.

"Министр внутренних дел Мевлудин Нуходжич и директор Управления полиции Славко Стоянович обошли сегодня после полудня место происшествия и посетили посольство США. Эта возможность, наряду с другими контактами черногорских официальных лиц с представителями США, была использована для выражения сожаления по поводу случившегося и солидарности с США, обозначения того, что данный инцидент не сможет негативно отразиться на высоком уровне защищенности и безопасности дипломатических миссий, а также в целом внутренней обстановке в Черногории", - подчеркивается в сообщении властей.

Напомним, что ночью в Подгорице неизвестный совершил нападение на здание посольства США. Мужчина бросил ручное взрывное устройство в здание американского диппредставительства, а после совершил самоубийство, подорвав себя уже другой гранатой.

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"Спустя полчаса после полуночи перед посольством США одно лицо совершило самоубийство с использованием взрывчатки. Непосредственно перед самоубийством это же лицо бросило в сторону дипмисии США другое взрывное устройство, - подчеркивалось тогда в официальном сообщении черногорских властей. - Прокурор осуществляет надзор за расследованием на месте".

Госдепартамент США подтвердил факт нападения на американское посольство в Подгорице и сообщил следующее: "Никто из сотрудников посольства не пострадал. Служба безопасности посольства обыскала территорию и не нашла других взрывных устройств".

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