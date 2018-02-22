При обрушении пятиэтажного здания в Каире погибли 10 человек

В столице Египта обрушился пятиэтажный жилой дом, передает РИА Новости со ссылкой на местное агентство МЕНА. Погибли не менее 10 человек, число пострадавших еще уточняется.

Причина обрушения пока неизвестна. По данным местных чиновников, трагедия произошла в одном из густонаселенных бедных районов египетской столицы Маншиат-Наср.

Отмечается, что строительство с нарушениями технологии - давняя проблема Египта. Чиновники выдали более 100 тысяч постановлений о сносе незаконных построек, однако большинство из них до сих пор не исполнены.