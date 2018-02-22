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Рубрика: Власть

Путин поблагодарил за службу участников боевых действий в Сирии

Текст: Кира Латухина
Россия вышла на передовые места в мире по боеготовности и по качеству вооружения и военной техники. И теперь можно уверенно сказать: безопасность страны обеспечена. Об этом заявил Владимир Путин на торжественном вечере, посвященном Дню защитника Отечества, в Государственном Кремлевском дворце. Президент еще раз поблагодарил за службу участников боевых действий на территории Сирии, отметив блестящую подготовку и готовность бесстрашно сражаться до конца.

Владимир Путин поздравил всех, кто служил в армии и на флоте. "Этот праздник отмечает вся страна. В основе этой всенародной традиции - глубокие, искренние чувства уважения к тем, кто надежно обеспечивает обороноспособность России, защищает мирную жизнь наших граждан", - подчеркнул он.

"Ратная служба во славу Отечества почиталась у нас во все времена, - произнес президент. - Россия не раз противостояла внешним угрозам, посягательствам на ее независимость. Наши солдаты, матросы, офицеры отважно защищали страну, побеждали не только своей выучкой, силой оружия, но и силой духа, великой любовью к Родине".

Фото: Валерий Шарифуллин/ ТАСС
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"Патриотизм - в характере нашего народа. И мы знаем, на какую героическую высоту он поднимает людей, когда Родина в опасности. Спасение Отчизны, готовность закрыть собой боевого товарища, защитить тех, кто тебе дорог, всегда сильнее любых, самых тяжелых испытаний", - отметил глава государства и напомнил о Сталинградской битве.

Современные Вооруженные Силы следуют заветам ветеранов, приобретают собственный опыт в ходе тактических учений, закаляются в боевых операциях против террористов. Президент еще раз поблагодарил за службу всех, кто участвовал и участвует в боевых действиях на территории Сирии. "У наших воинов блестящая подготовка. Они достойно исполняют свой долг, сражаются решительно, бесстрашно, до конца", - подчеркнул он.

"События последних лет показали, что мы вышли на передовые места в мире по боеготовности, по качеству вооружения и военной техники. Сегодня можно с полной уверенностью сказать: безопасность России обеспечена", - констатировал глава государства. "Эту работу мы, безусловно, будем продолжать, - заверил он. - Обороноспособность страны будет повышаться во всех ее составляющих. Еще больше будем укреплять возможности и ресурсы стратегического ядерного сдерживания, обеспечим эффективное развитие частей и соединений специального, общего назначения". Предприятия ОПК, научно-исследовательские и конструкторские центры уже доказали и свою состоятельность, и глобальную конкурентоспособность.

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Особая роль в развитии и укреплении Вооруженных Сил принадлежит офицерскому корпусу, командирам. "Их профессионализм, способность эффективно использовать самую современную технику, на "отлично" знать военную науку - основа успешного выполнения задач нового уровня, - считает Верховный главнокомандующий. - И конечно, офицер должен быть, как и во все времена, настоящим наставником, требовательным и внимательным "отцом" и командиром, показывать подчиненным пример честной, ответственной службы, хранить верность тем традициям, которые сформировались целыми поколениями офицерского корпуса нашей страны". "Убежден, так оно и будет", - заключил он.

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