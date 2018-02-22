Путин рассказал иностранным министрам о Национальном центре обороны

Президент России встретился с руководством оборонных министерств десяти стран. Все они были приглашены на торжественный вечер, посвященный Дню защитника Отечества.

"У вас как у людей в погонах особое отношение к оружию, к армии, ко всей силовой составляющей государства, - подчеркнул Владимир Путин. - Вы как никто другой понимаете, насколько бережно нужно к этому относиться и как высоко ценится доверие в такой чувствительной области, как военное дело".

Президент пожелал всем успехов в обеспечении безопасности их государств.

"Надеюсь, у вас будет время познакомиться и с работой министерства обороны, с Москвой. Министру [Шойгу] есть что рассказать: у нас создан Национальный центр обороны страны - достаточно высокотехнологичная, удобная структура для управления Вооруженными Силами, да и вообще государством в особых условиях. Надеюсь, этот опыт тоже может быть использован и в ваших армиях", - добавил он.

Во встрече приняли участие главы и заместители руководителей оборонных ведомств Армении, Венесуэлы, Казахстана, Катара, Монголии, Сербии, Узбекистана, Белоруссии, Азербайджана и Киргизии. Присутствовал и российский министр обороны Сергей Шойгу.