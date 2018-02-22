Костромской священнослужитель Максим Рихтер в числе трех десятков священнослужителей Русской православной церкви стал участником специальных военных сборов для штатных священнослужителей Воздушно-десантных войск, которые прошли в Омске.

- Священников впервые обучали вождению боевых машин десанта БМД-4М и правилам использования средств военной связи, - рассказали в пресс-центре Костромской митрополии.

Поскольку священнослужителям запрещено ношение и использование оружия, главной целью военных сборов в Омске стало обучение представителей духовенства спасению раненых во время боевых действий.

Как отметили в митрополии, во время командировок в горячие точки штатным священникам ВДВ, которые в прошлом имели армейский опыт, неоднократно приходилось вывозить раненых солдат с поля боя на машинах БТРД. В армии решили, что сейчас этим умениям пора обучить и тех полковых священников, которые никогда не держали в руках оружия. В ВДВ рассудили, что в условиях, когда единственной надеждой на спасение раненых остается полковой священник, навыки водителя и связиста могут оказаться для него не лишними.

Тренировки военных священников проходили как в учебных классах, так и в полевых условиях. В перерывах участники "духовного десанта" проводили беседы с курсантами учебного центра и кадетами Омского училища.

Прямая речь

Игорь Агафонов, начальник отделения по работе с верующими военнослужащими ЦВО:

- Специально для военных священников в ЦВО разработали полевую форму, так как на службе неудобно постоянно ходить в рясе. Отличие от обычного обмундирования состоит лишь в том, что на месте, где должны находиться петлички с указанием рода войск, расположен православный крест, а вместо фамилии и инициалов вышиты церковный сан и имя.

