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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Подмосковье на патриотический форум приехали восемь тысяч юнармейцев

Текст: Юрий Гаврилов

Сегодня в подмосковной Кубинке открылся Всероссийский молодежный патриотический форум "Я - Юнармия". Поприветствовать его юных делегатов приехал статс-секретарь - заместитель министра обороны Николай Панков.

От имени главы военного ведомства России Сергея Шойгу он пожелал участникам форума успешной и плодотворной работы. "Юнармейское движение молодое, оно активно развивается и на сегодняшний день насчитывает в своих рядах около 200 тысяч человек", - сказал Панков. Замминистра также отметил, что эта общественная организация активно реализует несколько проектов федерального уровня, в том числе Всероссийскую военно-патриотическую игру "Победа".

Фото: Предоставлено агенством стратегических инициатив
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Юнармейцы участвуют в проведении Армейских международных игр, организуют военно -патриотические смены в летних лагерях. "В прошлом году их было 72, в них позанимались более 17 тысяч ребят. А уже в этом году у нас будет почти в двадцать раз больше юнармейских лагерей", - сказал Панков.

Движение, созданное почти три года назад по инициативе министра обороны Сергея Шойгу, делегировало на форум 8 тысяч своих лучших представителей со всех областей, краев и республик страны. Задача форума - не только рассказать об основных достижениях молодежной организации, направлениях ее деятельности и перспективах развития, но заинтересовать еще большее число детей и подростков увлекательной, многогранной жизнью "Юнармии".

По словам начальника главного штаба движения олимпийского чемпиона по бобслею Дмитрия Труненкова, на форуме, который продлится два дня - 22 и 23 февраля, будут представлены 11 новых направлений в работе молодежной патриотической организации. Они охватывают различные области общественной жизни: лидерство и гражданский патриотизм, киберспорт, профориентацию, инновационное и научно-техническое творчество, военно-спортивное направление, социальные проекты, историческое, историко-краеведческое и туристическое направление, экологию, творчество, журналистику. Отельным пунктом значится цифровой проект образовательной платформы "Юнармии".

Вся эта работа проводится с единственной целью - воспитать здоровых, патриотически настроенных граждан России. Если кто-то из участвующих в движении мальчишек и девчонок потом решит посвятить свою жизнь военной службе - очень хорошо. Однако и в руководстве минобороны, и в главном штабе самой "Юнармии" неоднократно подчеркивали: задачи готовить будущих кадровых военнослужащих организации никто не ставил.

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Программа форума, площадкой для которого стал военно-патриотический парк Вооруженных сил "Патриот", предусматривает встречи ребят с известными деятелями культуры, учеными, космонавтами, журналистами и блогерами, артистами и спортсменами. Некоторые из них проведут с юными делегатами мастер-классы. А еще юнармейцам дадут возможность "порулить" дронами, самим собрать модель самолета, изготовленного на 3D-принтере. Будет, конечно, и серьезная дискуссия о роли молодежи в сегодняшней и будущей жизни страны.

Помимо юнармейцев, в работе форума примут участие кадеты, суворовцы, участники различных молодежных движений России. А завершится все большим концертом в День защитника Отечества.

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