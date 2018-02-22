В салонах орловских маршруток появятся видеорегистраторы

В Орле за последнюю неделю сразу три пассажира получили травмы во время поездок в общественном транспорте. Одной из пострадавших потребовалась госпитализация.

Горожане все чаще жалуются на неподобающее поведение водителей маршруток. Их обвиняют в лихачестве, хамстве, использовании нецензурной брани, курении. Иногда из автобусов высаживают льготников, отказываясь перевозить по единым социальным проездным билетам.

- Большая часть претензий поступает именно на некорректное поведение водителей, - поясняет и. о. начальника транспортного управления администрации Орла Виталий Гришаков. - Но серьезные санкции мы применить не можем. За курение в салоне штраф может выписать полиция, а за разговоры по телефону во время движения - ГИБДД.

Перевозчики работают по договорам с муниципалитетом. В документе есть пункты о культуре обслуживания пассажиров, однако они не конкретизированы. Да и санкции смехотворны - штраф до 200 рублей. Доказать же факт нарушения непросто.

Перевозчики услышали критику и решили создать кодекс этики. Предполагается, что он поможет дисциплинировать работников.

- Мы разработали единый свод правил и оформили его как должностную инструкцию водителя, - пояснил представитель ассоциации перевозчиков Орла Игорь Бортников. - В ней четко прописан запрет на курение в салонах, разговоры во время движения по мобильному телефону и другое.

Записи с камер позволят принимать решения по спорным ситуациям между водителем и пассажиром

По его словам, в ближайшее время инструкция будет доведена до всех водителей - ознакомят с нею под подпись. Она станет приложением к их трудовым договорам. Ссылки на нее появятся и в муниципальных контрактах. Лишение премии или угроза потерять работу за несколько серьезных проступков, возможно, станут тем "кнутом", который повысит культуру вождения и обслуживания. Параллельно внедрят систему контроля.

- Уже в марте в салонах всех городских автобусов будут установлены видеорегистраторы, - продолжает Виталий Гришаков. - Они помогут контролировать водителей. Идею поддержали не только перевозчики, но и Госавтоинспекция. Записи позволят принимать решения по спорным ситуациям.

Видеорегистраторы установят за счет перевозчиков, и на тарифах это не отразится. В конце прошлого года депутаты горсовета изменили порядок ценообразования. Отныне стоимость билетов запрещено изменять чаще одного раза в год. В этом году повышение уже произошло - стоимость разового билета выросла с 16 до 17 рублей. При этом цены на проездные оставили прежними.

- Помимо правил, разработана "дорожная карта" по улучшению качества транспортного обслуживания, в которой будет предусмотрен пункт по работе с электронными проездными билетами, - добавил Игорь Бортников.

Однако нерешенными остаются другие проблемы. Так, один из острых вопросов - соблюдение графика движения по вечерам. После 21 часа многие уходят с маршрутов, поскольку работа в такое время невыгодна. Чиновники и перевозчики договорились решить и эту проблему. Вероятно, пункты о соблюдении графика появятся в "дорожной карте". Санкции будут жестче - за несоблюдение условий работы договор могут расторгнуть.

Справка "РГ"



Жалобы по некачественному транспортному обслуживанию в Орле можно направлять в отдел организации транспортного обслуживания населения и связи по телефонам: 43-36-02 и 43-71-14.

Кстати



Следственные органы Орловской области проверяют информацию о факте оставления в опасности ученика пятого класса. Она была озвучена на заседании горсовета. Депутаты рассказали, что на улице 1-й Посадской водитель маршрутки выгнал из салона школьника из-за несработавшего электронного проездного билета. Мальчику в сильный мороз пришлось пройти пешком до дома несколько километров.





