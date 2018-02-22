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Проект: В регионах

Масленица в рабочий полдень

На "Авиаагрегате" с размахом отметили проводы зимы
Текст: Ирина Чечурина (Самара)
Российская газета - Неделя - Средняя Волга №7503 (40)
Гнали надоевшую стужу метлами по закоулкам, сбивали чайниками на скользкой дорожке, неслись за ней вслед на тюбингах, имитируя "Тройку удалую". И погода словно вторила соревнующимся позитивом и светом.
Праздничное веселье объединило всех свободных от смены работников предприятия. Фото: Пресс-служба "Авиаагрегат" Праздничное веселье объединило всех свободных от смены работников предприятия. Фото: Пресс-служба "Авиаагрегат"
Праздничное веселье объединило всех свободных от смены работников предприятия. Фото: Пресс-служба "Авиаагрегат"

Пятничный день выдался солнечным и мягким, так что не мерзли даже зрители. А таковых, праздно стоящих на разукрашенной заводской площадке, было совсем не много. Каждый хотел получить свои призовые жетоны, чтобы обменять их в лотках изобилия на пряники и баранки. И, конечно, какая же Масленица без блинов. Их участникам праздника раздавали бесплатно, точнее за те же призовые жетоны-блины. Потратить их каждый мог со вкусом не только у блинных избушек, но и на станциях "Каша с мясом" или "Подарочные пряники", отчеканить на импровизированном монетном дворе именной рубль, сделать фото-магнит на память или обменять на лотерейный билет.

Судя по многолюдью на заводской площадке, преобразившейся в этот день в сцену и игровую поляну одновременно, трудно было представить, что производства "Авиаагрегата" в это время продолжали работать. Цеха с непрерывными процессами делегировали на Масленицу команды участников, свободных от смены. Так что пели, плясали и ели за себя и за того парня.

- Традиция проведения таких масштабных праздников стала зарождаться в прошлом году, когда мы всем коллективом отметили день предприятия, а затем в рамках соревнования "Ростеха" провели чемпионат по боксу "Ударная десятка". Теперь вот пригласили людей на широкую Масленицу, - рассказывает генеральный директор "Авиаагрегата" Олег Брындин. - Мы видим, что такие мероприятия дают возможность людям не только отдохнуть, но и почувствовать командный дух, понять, что завод заботится о каждом работнике.

А приглашенные почетные гости, в числе которых были председатель Федерации профсоюзов Самарской области Павел Ожередов и председатель областной организации профсоюза трудящихся авиационной промышленности Сергей Мельников, поздравляли коллектив с трудовыми победами. Ведь время "суровой зимы" для "Авиаагрегата" кончилось в прямом и переносном смысле слова. По итогам 2017 года компания увеличила выпуск продукции более чем в два раза, погасив значительную часть долга прежних лет. И сегодня, словно торопя время, завод отгружает заказчикам продукцию по договорам марта и апреля.

"Как работаем - так и отдыхаем!" - этот лозунг на празднике "Авиаагрегата" был реализован в полной мере. В течение четырех часов заводчане пели и плясали, то и дело отнимая пальму первенства у приглашенных артистов. Не хуже олимпийцев (по задору уж точно) состязались в масленичном керлинге, снежном тире, биатлоне и старинной русской игре в городки.

Выигранные в конкурсах "блины" можно было обменять на настоящие сладости

Инженер отдела труда и заработной платы завода Светлана Борисова, которую корреспондент "РГ" застала в кругу веселых подруг, призналась, что свой чай и блинок честно заработала в забеге на метле: "Жетоны дают не только победителям, но и всем участникам конкурсов, так что без праздничного угощения здесь никто не останется".

"Гвоздем" мероприятия стало масленичное троеборье между командами подразделений предприятия. Победила в нем команда цеха N53, которая унесла с поля брани призовой холодильник. "Серебро" получила спортивная дружина цеха N5. А "бронзу" - отдел главного механика предприятия. Они были награждены микроволновкой и чайником. Так что смело смогут приглашать коллег на чай с горячими блинами и прохладительными напитками в летний зной - не только в масленичную неделю. Впрочем, не вошедшие в топ-лидеров тоже могли испытать удачу в лотерее с ценными призами, розыгрыши которых проходили ежечасно.

На правах рекламы

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