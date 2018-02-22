Уже несколько лет главными объектами городской системы водоснабжения и водоотведения для инвестиционных вложений остаются головные сооружения, а именно Чусовской и Большекамский водозаборы и биологические сооружения в Гляденово.

Проекты, реализуемые на этих объектах, сложные, затратные, их внедрение растянуто на несколько лет. По словам специалистов "Новогор-Прикамья", реконструкция головных сооружений водоканала проводится с целью повышения эксплуатационной и экологической эффективности системы, а ее реализация продиктована физическим износом оборудования и требованиями природоохранного законодательства РФ.

Несколько лет назад в компании разработали и согласовали с уполномоченными органами план снижения сбросов сточных вод в источники. Эти мероприятия рассчитаны на несколько лет. Часть проектов была завершена в прошлом году.

Так, в 2017 году в промышленную эксплуатацию введен комплекс перекачки промывных вод Большекамского водозабора, в результате прекращен сброс в Каму 1,7 миллиона кубометров в год неочищенных технологических вод. На биологических очистных сооружениях (БОС) в Гляденово начала работать новая установка обезвоживания осадка, это значительно повысило качество очистки стоков БОС.

Также полностью завершена реконструкция двух блоков осветлителей Чусовского водозабора, что сделало технологию очистки воды более экономичной.

В 2017 году началось активное строительство на насосной станции "Южная", где в рамках проекта реконструкции возводится еще один резервуар чистой воды объемом восемь тысяч кубометров. Его строительство будет закончено в 2018 году. Стоимость работ на этом этапе - 31,9 миллиона рублей. Проектом реконструкции предусмотрено увеличение резервуарного парка станции - двух резервуаров общим объемом 16 тысяч кубометров. Один из них построен в 2011 году.

В прошлом году продолжалось проектирование реконструкции трех крупнейших канализационных насосных станций. Это задел для строительных работ в пятилетней инвестиционной программе 2018-2022 годов.

Все мероприятия проводились в рамках концессионных обязательств. Стоимость работ составила 406 миллионов рублей.

Кроме того, в 2017 году было реализовано технологическое присоединение 57 объектов капитального строительства к централизованным системам водоснабжения и водоотведения на сумму 282 миллиона рублей.

Проекты, требующие дальнейшей реализации, продолжатся в нынешнем году. Например, проект ликвидации сброса промывных вод на Чусовских очистных сооружениях стоимостью 175,4 миллиона рублей. После его завершения промывная вода, которая сейчас сбрасывается в реку, будет доведена до питьевого качества. Кроме того, в 2018 году на Чусовском водозаборе возведут комплекс для обезвоживания образующегося осадка.

Продолжаются работы на фильтровальной станции Новые Ляды. Здесь планируется строительство отстойника для разделения фаз промывных вод, двух насосных станций реагентного хозяйства. Стоимость проекта - 38,4 миллиона рублей. Строительные работы завершатся в конце 2018 года, пуск линии запланирован на 2019-й. На биологических сооружениях в Новых Лядах возводится новая очередь. Стоимость работ, запланированных на текущий год, - 80 миллионов рублей.