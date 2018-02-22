Предприятия ОПК получили новые стимулы для снижения издержек

Делегация АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" (АПЗ) приняла участие в конференции по вопросам реформы ценообразования в сфере гособоронзаказа (ГОЗ).

Мероприятие прошло на площадке Законодательного собрания Нижегородской области (ЗСНО), а именно - комитета по экономике и промышленности, возглавляемого гендиректором АПЗ Олегом Лавричевым. В Нижний Новгород приехали разработчики реформы ценообразования - заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Максим Овчинников и начальник управления контроля сухопутного и морского вооружения, военной техники связи ФАС Андрей Грешнев. Они подробно рассказали оборонщикам о нововведениях в сфере государственного регулирования цен на продукцию, поставляемую по ГОЗу, познакомили с методическими рекомендациями и ответили на вопросы.

Действовавшая ранее система регулирования цен не мотивировала предприятия ОПК снижать свои издержки на производство продукции и прилагать усилия к их эффективной оптимизации. Новое положение, утвержденное постановлением Правительства РФ № 1465 от 2 декабря 2017 года, предусматривает внедрение мотивационной модели индексного ценообразования, при которой производителям будет экономически выгоднее снижать издержки, чтобы использовать сэкономленные средства для модернизации производства и совершенствования технологий.

Так, в положении прописаны методы определения экономически обоснованного уровня цен. Единые правила ценообразования распространяются как на головников, так и на всю цепочку кооперации. Все процедуры в рамках формирования, размещения и исполнения гособоронзаказа упорядочены. А самое главное, что предприятия теперь замотивированы работать над снижением издержек и повышением эффективности.

- Новое положение предусматривает внедрение такой модели, при которой законно и честно сэкономленные средства производитель сможет оставлять на предприятии в своем распоряжении. Поэтому они мотивированы на снижение издержек, повышение эффективности, укрепление кооперации внутри, на то, чтобы выбирать лучших поставщиков - делать все, чтобы выполнять ГОЗ, уменьшая затраты, но не ухудшая качество. И эффект материальный может быть весьма серьезный. Мы уже знаем предприятия, которые в рамках своих инновационных программ и модернизации мощностей, логистики экономят до 30 процентов себестоимости продукции, - отметил заместитель ФАС России Максим Овчинников.

В положении прописан метод индексации базовой цены, которая ежегодно в течение пяти лет будет увеличиваться на индекс-дефлятор, а затем фиксироваться. Кроме того, предусмотрены условия пересмотра базовой цены, например при существенном изменении объемов производства, внесении правок в конструкторскую и техническую документацию, колебании курса рубля и иностранной валюты и других обстоятельствах. Определен и гибкий механизм индексации по статьям затрат. Теперь оборонным предприятием при заключении контрактов с госзаказчиком надо четко прописывать все условия ценообразования.

- Новый документ внедряет прозрачные и понятные механизмы и критерии формирования ценовой политики при расчетах стоимости военно-технической продукции в рамках исполнения ГОЗ. Это, безусловно, даст возможность предприятиям уменьшить свои риски, повысить эффективность производства и снизить издержки без всякого страха впоследствии потерять сэкономленные деньги при выполнении контракта, - отметил Олег Лавричев.

Максим Овчинников также рассказал о практических аспектах организации эффективных внутрикорпоративных комплаенс-систем. Распоряжением Правительства РФ были разработаны и утверждены Методические рекомендации (комплаенс) по внедрению внутреннего контроля соблюдения законодательства в сфере гособоронзаказа, которые помогут предприятиям ОПК минимизировать свои управленческие риски.

Положения основаны на лучших практиках организации внутреннего контроля соблюдения законодательства крупнейших корпораций, таких как "Росатом", на зарубежном опыте и принципах менеджмента качества, предусмотренных стандартами ИСО 9001.

- Внедрение правил внутреннего контроля позволит снизить риски нарушения организациями требований законодательства и обеспечить профилактику и предупреждение таких нарушений, - подчеркнул Максим Овчинников.

- В целом положение, несомненно, - революционный документ, который, видимо, изменит облик "оборонки". Это новый экономический язык, на котором она может заговорить. Возможно, произойдет сильная дифференциация между субъектами - теми, кто воспользуется этой возможностью, и теми, кто не сможет. Первые навсегда уйдут вперед, а вторые будут иметь риски вообще не сохраниться на рынке, - отметил руководитель УФАС по Нижегородской области Михаил Теодорович.

Максим Овчинников также сообщил, что ФАС будет постоянно мониторить происходящее на предприятиях, оценивать, какая работа проводится, кто вкладывается в модернизацию, кто этого не делает и по какой причине.

Мнения

Владимир Соловьев, помощник полномочного представителя Президента в ПФО:

- На территории ПФО более 200 предприятий ОПК, это порядка 300-330 тысяч сотрудников или более 13 процентов от всего количества работающих, и понятно, что предприятия ОПК имеют серьезное значение для социально-экономического развития нашего округа.

Игорь Сазонов, и.о. министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области:

- Анализ итогов работы промышленности региона за 2017 год показывает, что при общем росте ГОЗ в среднем на 15 процентов объем продукции вырос всего на 1-2 процента. Это та продукция, которая формируется в жестких условиях конкуренции, снижения издержек. Поэтому новое положение по ценообразованию очень актуально для предприятий ОПК региона.

Кстати



Это уже не первая встреча представителей ФАС России с нижегородскими оборонщиками. В мае 2017 года на базе ЗСНО заместитель руководителя ФАС Даниил Фесюк дал ценные разъяснения представителям предприятий ОПК области по вопросу правоприменения 275-ФЗ.

Материал подготовлен в сотрудничестве с АО "Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина"