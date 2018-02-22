Виктор Найдин не расстается с синей почтовой сумкой больше 30 лет. Было время, собаки кусали, хулиганы нападали и клиенты жаловались. Но неприятные моменты остались в прошлом. На участке Виктора Александровича теперь знает каждый дворовый пес, а адресаты только добрым словом поминают. Многим жителям почтальон стал настоящим другом и помощником.

"Он у нас золотой!"

"Почтальон Печкин!" - кричат мальчишки поселковой школы, завидев знакомого мужчину издалека. (Поселок - часть центральной Самары, но выглядит как настоящая деревня.) Мужчина с ними и в мяч погоняет, и педали велосипеда даст покрутить (часто летом объезжает вверенную территорию на своем двухколесном коне), а зимой прокатится вместе с мальчишками на лыжах. Не только его все знают в частном секторе - а обслуживает почтальон порядка 250 домов - он сам знает всех хозяев по именам. Послушать их новости про детей, внуков, племянников для почтальона не пустая формальность. За годы работы на одном и том же участке все эти люди стали для него почти родными. Были времена, когда клиенты на что-нибудь жаловались начальству. Но, как говорит Виктор Александрович, сам виноват, молодой был, не понимал, что к каждому человеку надо найти свой подход, "быть в постоянном контакте", относиться с душой - только так можно завоевать их доверие.

- А сейчас все у меня на учете, - шутит почтальон. - Но если серьезно, ответственности стало больше: помимо жителей на моем участке 87 организаций; очень много документации. А еще китайские товары в пакетах приходят в большом количестве. Разносим и отдаем лично в руки, если ящик не закрытый. Даже журналы стараемся в руки отдавать. Время непростое сейчас - украсть могут, испортить.

Уже многие годы в домах его встречают как родного, стучать долго не приходится. А подчас двери даже держат открытыми. Как приходит - сразу зовут к столу и обижаются, если отказывается выпить кофе. Бабушки, как он ласково называет своих пожилых подопечных, знают, что Виктор Александрович кофе уважает. Ждут его в день получения пенсии у окна и чайник непременно заранее подогревают.

Кофе с пряниками

- Ну наконец Витя пришел, - радуется тетя Валя, хозяйка одного из домов, в который мы заходим. - Голодный? Садись, кофе уже готов, вот конфеты, печенье. Кушайте, да не стесняйтесь же! А вы что? Пишете про нашего Витю? Так и напишите, он у нас золотой! Он у нас главный помощник. Кому крышу покроет, кому двор почистит, лекарство купит да даже булку хлеба принесет. Не отдадим мы его, если менять вздумают, так и передайте начальству!

По пути на этот адрес Виктор Александрович рассказывал, что весной планирует облагородить заросший бурьяном огород одного пожилого клиента: соседи, говорит, жалуются, что сорняками все заросло. Осенью часть земли почтальон уже очистил, подготовил под будущие посадки.

Тетя Валя почти не ходит, ноги отказывают. С соседками в основном общается по телефону. Вот и утром созванивались, на всякий случай спрашивали друг друга: "Витя сегодня придет или нет?". Хотя разносит пенсию Виктор Александрович много лет в один и тот же день. Но все равно боязно: "А вдруг заболел или дела появились...".

На случай непредвиденных обстоятельств у почтальона есть контакты всех клиентов - большая тетрадь с именами, фамилиями, телефонами. Всегда предупредит, если не может прийти. Хотя за три десятка лет таких случаев было совсем немного. Даже со своими маленькими детьми Виктор Александрович ходил, бывало, на работу.

- Оставлял их на детской площадке в песочнице, а сам - бегом по участку! Один раз поставил своеобразный рекорд - обежал всю территорию за два с половиной часа. Сейчас, конечно, времена другие. Ни за что бы не оставил детей одних. А когда мои росли, было проще.

Усатый нянь

Дети Виктора Александровича давно уже взрослые, да и сам он недавно вышел на пенсию. Вспоминает, что именно с появлением двойняшек он пришел подрабатывать на почту.

- Тогда можно было совмещать. Я работал тренером при одном из самарских заводов: занимался с ребятами - жителями микрорайона. Денег не хватало, ведь трое детей у меня. А знакомый подсказал, что можно подрабатывать на почте - разносить корреспонденцию с утра. Жили мы тогда недалеко от железнодорожного вокзала - в отделение рядом с ним и пошел да так и остался на всю жизнь. Не люблю я скакать с места на место.

По образованию Виктор Найдин - учитель, окончил физкультурный факультет самарского педагогического вуза. Учился во время работы почтальоном, когда самому было уже за тридцать. Виктор Александрович - выпускник детского дома. Признается, что женился рано, семью надо было обеспечивать, поэтому получить образование сразу после школы не вышло.

- Всегда мечтал заниматься с детьми в школе, но не сложилось. Когда готов был выйти на работу учителем - класс мне уже давали, директора сняли... Хотя каждый год все равно выезжал в летние лагеря вожатым, проводил спартакиады. Жена работала много, а двойняшки оставались в основном на мне, так как график был свободнее. Я был няней (смеется). И не жалею. Помню, прихожу домой затемно, а дети настаивают: "Идем во двор в хоккей гонять!". Как бы ни уставал, брал клюшку, коньки и выходили на площадку.

Мяч в почтовой сумке

После почтовых дел Виктор Найдин спешит на тренировку. Вот уже 15 лет он ведет секцию волейбола для пожилых людей. В основном занимаются женщины. За титулами никогда не гнались, играли в мяч, как говорится, для себя, для здоровья. Но прошлой осенью получили приглашение поучаствовать в первенстве города по волейболу.

- Сначала на соревнованиях определили возраст участников от 60 лет, но таковых набралось немного. Решили планку снизить до 45-50 лет. А набирать новую группу времени у меня уже не было. Ну и подумали - дадим бой! И дали. Второе место заняли по городу. А бились с мужчинами на 10-15 лет младше. Они, конечно, удивились. А подопечные мои от счастья "летали".

Тренирует Виктор Александрович и "родных" связистов. В 2012 году в Ижевске проходила зимняя спартакиада, в которой участвовали почтовые работники со всей страны. Самарского почтальона назначили тренером команды от Приволжского федерального округа. И тоже не прогадали. Первое место тогда было за ПФО.