Ученые нашли на Камчатке новые "золотые" минералы

Исследователи Института геологии и минералогии имени В.С. Соболева Сибирского отделения РАН открыли в месторождении Малетойваям на полуострове Камчатка минералы нового типа.

Как сообщает издание СО РАН "Наука в Сибири", в природе впервые обнаружено соединение золота с теллуром, серой и селеном.

По словам ведущего научного сотрудника ИГМ СО РАН доктора геолого-минералогических наук Надежды Толстых, для исследования ученым передали 60 килограммов образцов вторичных кварцитов.

- Золото может встречаться в месторождениях само по себе в самородном виде с примесями серебра, ртути, меди и палладия, а также в соединениях с теллуром и очень редко с серой. Соединений Au с селеном в природе до сих пор обнаружено не было, - рассказала Надежда Толстых. - Изучение проб из месторождения Малетойваям с помощью электронного микроанализа показало, что там были найдены именно такие соединения. Эти соединения нигде ранее не описаны. В одной из международных статей я прочитала, что согласно теории селенид золота должен быть обнаружен в земных условиях, но никогда не был найден, потому что его плохо искали.

Как говорят ученые, найти этот минерал нелегко. Его зернышки очень маленькие, невзрачно серые и встречаются не сами по себе, а всегда в составе с другими минералами - например, самородным теллуром или блеклыми рудами. К тому же он очень редок. Например, исследователи выделили около сотни зернышек размерами 10-60 микрон из 20 килограммов породы, издробив ее до мельчайшего состояния и сконцентрировав до предела.

Новые золотосодержащие соединения пока фигурируют только в научных работах под именем "неназванная фаза", поскольку они еще не утверждены как минералы. Один из них новых минералов Надежда Толстых предлагает назвать малетойваямитом по названию месторождения.