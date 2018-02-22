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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жертвами ДТП с автобусом в Кемеровской области стали 5 человек

Крупное дорожно-транспортное происшествие произошло в Кемеровской области. В результате столкновения автобуса и грузовика погибли 5 человек, 13 ранены.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах. По его данным, авария произошла в пяти километрах южнее населенного пункта Верх-Чебула на федеральной автомагистрали Р-255 "Сибирь".

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"Столкнулись заказной автобус сообщением Красноярск - Шерегеш и грузовой автомобиль. Пострадали 18 человек, пять погибли, в том числе ребенок", - сообщил представитель экстренных служб.

В МВД добавили, что среди погибших - водитель фуры и четыре пассажира автобуса. По предварительным данным, которыми располагают в полиции, заднюю часть автобуса могло занести, из-за чего он вылетел на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком.

Тем временем СМИ сообщают, что число жертв увеличилось до шести человек, однако официально эта информация пока не подтверждена.

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