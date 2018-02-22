Экспедиция "От Балтики до Арктики" открыла навигацию на Вычегде

Участники экспедиции «От Балтики до Арктики» на пути в Сольвычегодск пересекли реку Вычегду на пароме. Тем самым путешественники открыли на этом участке зимнюю навигацию.

В Сольвычегодск экспедиция прибыла из Котласа. В самом Котласе, увы, древностей уже не осталось. До середины прошлого века здесь был ссыльный край, по окраинам стояли бараки, где жили заключенные. Затем в Котлас пришла новая мирная жизнь, улицы застроили типовыми многоэтажками, подвели все коммуникации. А бараки снесли, как упоминание о неприглядной странице в истории. Местные жители к этому относятся по-разному.

Например, главный редактор газеты "Двинская правда" Валентина Плешкова на встрече с участниками экспедиции посетовала, что память, пусть даже и такая, была фактически уничтожена. Тем не менее, в Котласе активно популяризируют новые достопримечательности. В 2014-м году на проспекте Мира установили самолет Як-40. Дело в том, что изначально котласский аэропорт находился в центре города, а на отрезке, где сейчас проходит проспект, была взлетно-посадочная полоса.

Ну а юные жители Котласа активно создают новый бренд - ласкового кота. К слову, никаких особенностей характера у местных котов нет, а идея возникла из названия города, многие расшифровывают его как "кот ласковый", хотя этнографы склоняются к мнению, что слово появилось от финского слова "кето", что переводится как "поляна" и суффикса "ла", который можно обозначить как "здесь".

Сейчас Котлас - самый крупный город в округе. Через него проходит железнодорожная ветка, федеральные трассы, дважды в неделю местный аэропорт принимает самолет.

А 300 лет назад жизнь кипела в 35 километрах на север, в городе Сольвычегодске.

Туда и отправилась экспедиция.

Добраться до Сольвычегодска из Котласа не так просто. Дорога от деревни Козьмино упирается в Вычегду. Если сделать крюк в 30 километров, можно добраться по ледовой переправе. А если набраться терпения и проехать еще час, то нужно доехать до Коряжмы, переехать через мост и возвращаться к Сольвычегодску уже по другому берегу.

Настоящим спасением для местных жителей является паром. Он бесперебойно работает летом, отдельные рейсы делает даже зимой, так как река полностью не замерзает.

Экспедиции "От Балтики до Арктики" повезло с погодой и районные власти приняли решение - доставить участников в город на пароме. Четыре внедорожника, на которых перемещается колонна, легко поместились на платформу, минута, и паром пришел в движение. Льдины, сковывающие Вычегду, резало, как куски масла. Паром уверенно шел вперед и минут через пять причалил в другому берегу.

Во многом из-за сложностей с логистикой Сольвычегодск незаслуженно редко попадает в туристские маршруты. Например, автоэкспедицию город принял впервые за всю свою историю. Путешественники лично убедились: здесь есть на что посмотреть. В городе, население которого составляет чуть более двух тысяч человек, у местного музея есть несколько отдельных зданий и в каждом из них хранятся настоящие сокровища.

Большинство архитектурных жемчужин Сольвычегодска - это наследие Строгановых, не зря город называют столицей империи, которую создали легендарные купцы. Основатель династии Иоанникий Строганов в первой четверти XVI века получил здесь участок соляного промысла, быстро наладил эффективное производство, вытеснил конкурентов и стал единственным, кто производил соль в Сольвычегодске. А место это было привлекательно для такого промысла, так как в здешних водоемах высокая концентрация соли и ее было выгодно добывать методом выпаривания. Кроме того, до завоевания Казани через Сольвычегодск проходил единственный безопасный путь на Сибирь, поэтому через город проходили крупные торговые потоки.

- Для династии Строгановых Сольвычегодск всегда был особым местом, поэтому они строили здесь уникальные здания. В первую очередь, конечно, церкви, - рассказывает директор Сольвычегодского архитектурно-художественного музея Максим Черных. Сейчас в городе два знаковых таких объекта - Введенский собор и Благовещенская церковь. Это не классические четырехстолпные храмы, внутри вообще нет колонн. Оба здания построены в конце XVI века, их стиль можно назвать "северным барокко". Хотя, как говорит Максим Черных, какие-то деления на архитектурные направления и школы здесь условно, ведь Строгановы были новаторами, они заказывали проекты зданий, которые в принципе выходили за рамки традиций.

После революции храмы были закрыты. В Введенском соборе на первом ярусе разместилась мастерская, а второй остался нетронут и уникальный семиярусный иконостас. Местные краеведы утверждают: такого больше нет нигде в стране. Иконостас прекрасно сохранился, несмотря на то, что его не реставрировали свыше 400 лет.

На вопрос, неужели такое возможно, Максим Черных лишь разводит руками и признается: на ум приходит одно слово - "чудо".

Далеко не всем артефактам так повезло. Например, в Благовещенской церкви, в стенах которой теперь размещается один из филиалов Сольвычегодского архитектурно-художественного музея, выставлен уникальный киот - шкаф для хранения икон и церковных книг, он был сделан в 1620 году по указанию Евдокии Федоровны Строгановой.

Мария Черных, реставратор Сольвычегодского архитектурно-художественного музея говорит, что сам предмет уникален. Дело в том, что при украшении киота мастера использовали несколько разных техник: здесь есть чернь, золочение, орнаментальная басма, скинь и даже чеканка. Как возможно было мастерам соединить все эти техники и не сделать ни одной помарки, загадка.

В новой истории Сольвычегодска тоже много знаковых моментов. Например, именно здесь в доме по улице Ленина, 28 открыта мемориальная экспозиция, посвященная политической ссылке Сталина, он был отправлен сюда в 1909 году и прожил здесь с перерывами несколько лет.

Пребывание Сталина в Сольвычегодске до сих пор одна из загадок истории. Например, дом, где он квартировал, по местным меркам считается особняком. Как говорит Максим Черных, простые ссыльные жили намного проще. Кроме того, через два месяца после ссылки, он каким-то образом выиграл у местных жителей крупную сумму денег, которая позволила ему сбежать из города. Краеведы до сих пор не знают, был ли кто-то из сольвычегодцев настолько азартен или же таким образом юного Кобу выручили соратники.

Много еще тайн и загадок хранит в себе сольвычегодская земля. Местные жители изучают их, по крупицам собирают предания, разыскивают архивные документы. Приезд экспедиции "От Балтики до Арктики" стал событием в жизни города, ведь, пожалуй впервые, люди, которые бережно хранят свое прошлое, получили возможность рассказать о нем на всю страну. Именно это, собственно, было одной из целей экспедиции "От Балтики до Арктики", организованной "Российской газетой" и информационным агентством БНК. Участники уже успели посетить Тихвин, Вологду, Тотьму и Великий Устюг. За восемь дней колонне на четырех внедорожниках предстоит проехать 6 тысяч километров. А закончится путешествие в Нарьян-Маре.