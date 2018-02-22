Экспедиция "От Балтики до Арктики" открыла тайны вилегодской кухни

Автоэкспедиция "От Балтики до Арктики" добралась до архангельского села Ильинско-Подомское. Здесь местные энтузиасты смогли воссоздать вилегодскую избу XIX века. Люди здесь говорят на особом языке, готовят удивительные яства и бережно хранят все местные легенды.

- Проходите, гости дорогие, ноги-то небось зачеревичели, - директор местного краеведческого музея Ольга Ильина перехватила непонимающие взгляды участников экспедиции и быстро объяснила: раньше барышни на селе часто форсили и вместо валенок надевали черевички. Мерзли, конечно, очень сильно, отсюда слово и пошло.

В избу участники экспедиции зашли как полагается по местному обычаю - постучали в дверь, переступили через порог и сказали: "Мир вашему дому".

- Да вы разволакайтесь, в смысле, куртки снимайте, - поясняет Ольга Ильина и вздыхает: все чаще гостям, даже из местных, приходится переводить слова, которые использовались здесь веками. Действительно, не знающий человек так сразу и не догадается, что значит "сходить на мост за грудками". А в деревнях у реки Виледи старожилы так до сих пор говорят, и, если разобраться, все просто: "мост" - неотапливаемая часть дома, "грудки" - творог.

Планировка велигодских изб ничем не отличается от той, что встречается в других регионах России. Главная особенность - названия. Например, если в других регионах женскую половину дома называли "бабий угол", то велигодцы говорили "середа". Именно там барышни вели женские разговоры, занимались рукоделием, а мужчина, вступивший на середу, считался опозоренным.

Особенно много традиций связано с трапезой. Даже в самых бедных домах обеденные столы покрывали скатертями из небеленного льна - на Виледе их называли "столешнями". Участников экспедиции натокали, то есть, научили небольшой премудрости: чтобы в семье никогда не было ссор, на стол первым делом ставили хлеб и соль. Обычаю этому несколько сотен лет, есть даже местная поговорка: "Хлеб, соль на стол, все ссоры под стол". Кухня в северных деревнях разнообразна. Например, до сих пор хозяйки подают на стол суп из соленых груздей и волнушек, который именуют здесь "греты губы". "Губами" грибы называют по всему северу страны, до сих пор в обиходе это слово встречается в Вологодской области и в Пермском крае.

"В городе Торжке продают бабу в горшке" - эта присказка про кашу часто звучит в северных деревнях. Кашу здесь варят такую, что не стыдно и на праздничный стол поставить - несколько часов она томится в русской печи. На поверхности горшков за это время образуются вкуснейшие пенки. Такую кашу каждый день не поготовишь, но и здесь есть свой секрет - в русской печи каша может храниться до семи суток, поэтому хозяйки традиционно варили кашу впрок.

Популярно на севере блюдо дежень - это творог, смешанный с толокном. Едят его в прикуску со сметаной и вареньем. Участники экспедиции, узнав об этой закуске, тут же вспомнили, что в Эстонии есть похожее блюдо, называют его "кама".

На Виледе до сих пор готовят пестовники - пирожки с начинкой из побегов хвоща. На севере такие растения называют "пестиками".

Пирожки с пестиками также известны по всему северу. Побеги хвоща были первой зеленью, которая весной появлялась в этих краях. Особую роль они сыграли в прошлом веке, после войны, голода, репрессий, когда погреба в деревенским домах пустели, ребятню отправляли в лес за пестиками.

Ольга Ильина говорит, что сейчас пестовники стали настоящим деликатесом, подходящих побегов теперь просто нет. Как рыбаки хранят в тайне самые клевые места, так и хозяйки лишний раз никому не расскажут, где нарвать настоящих пестиков.

Запивают угощенья деревенским корчажным пивом, его, кстати, часто делали безалкогольным. Напиток получается необычайно мягким, ведь именно хмель придает пиву горечь.

В корчагу - большой глиняный горшок на шесть-семь литров, заливают солод и полученное сусло настаивают несколько дней.

Срок хранения у такого напитка короткий - не больше пяти дней, но в деревнях такое пиво не залеживается. За ним на Виледь приезжают со всей Архангельской области.

Теперь благодаря экспедиции "От Балтики до Арктики" об уникальных велигодских традициях сможет узнать вся страна.

Напомним, автоэкспедиция "От Балтики до Арктики" стартовала четыре дня назад из Петербурга. Участники уже побывали в Тихвине, Вологде, Великом Устюге, Котласе, Сольвычегодске.

Сейчас колонна направляется в республику Коми, а закончится автоэкспедиция 27 февраля в Нарьян-Маре.