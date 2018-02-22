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Рубрика: Общество
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Экспедиция "От Балтики до Арктики" прибыла в Республику Коми

Текст: Вера Черенева
На четвертый день путешествия автоэкспедиция "От Балтики до Арктики" добралась до Республики Коми. У стелы, установленной на границе с Архангельской областью, колонну встречали хлебом-солью.
Фото: Фото предоставлено фотослужбой информационного агентства БНК Фото: Фото предоставлено фотослужбой информационного агентства БНК
Фото: Фото предоставлено фотослужбой информационного агентства БНК

- Мы рады приветствовать вас на территории нашей родной земли, в Республике Коми. За вашими плечами уже полторы тысячи километров, впереди вас ожидают самые трудные участки, наши зимники. Погода тоже проверяет вас на прочность, поэтому мы желаем вам удачи, хорошей дороги и счастливого пути, - поприветствовал участников автоэкспедиции первый заместитель главы администрации муниципального района "Сысольский" Андрей Батищев.

Фото: Предоставлено фотослужбой информационного агентства БНК
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В административном центре муниципального района, селе Визинга, путешественники встретились с сотрудниками местной газеты "Маяк Сысолы".

В 2018-й год знаковый для журналистики Республики Коми. Дело в том, что сто лет назад, 10 июня 1918 года, вышел первый номер газеты "Зырянская жизнь". О чем в те годы писали СМИ, тайна, ведь вся подшивка газеты была конфискована при обысках в редакции в 1937 году. Тогда же за "буржуазной национализм" арестовали главного редактора газеты Дмитрия Попова.

Тем не менее, газеты в Коми всегда играли важную роль в общественной жизни. Зырянская земля не без оснований считалась ссыльным краем, сюда высылали художников, поэтов, артистов. Их творчество местная газета, безусловно, не могла обойти стороной. Так, "Зырянская жизнь" публиковала стихи Ольги Керенской-Барановской, супруги Александра Керенского, она была сослана в Коми вскоре после свержения Временного правительства.

Из "Зырянской жизни" родились главные средства массовой информации Республики Коми. Именно поэтому в рамках экспедиции "От Балтики до Арктики" в тех районах Коми, куда прибывает автоколонна, организуются встречи с редакциями районных газет. Это особенно актуально, учитывая, что в составе экспедиции едут журналисты "Российской газеты" и информационного агентства БНК.

В "Маяке Сысолы" к прибытию экспедиции подготовились. На дверях редакции даже появились трогательные надписи: "Привет участникам автопробега".

Фото: Предоставлено фотослужбой информационного агентства БНК
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Редактор "Маяка Сысолы" Андрей Першин рассказал гостям, чем живет сегодня районка. Проблем у редакции, конечно, много, но тем не менее, муниципальную прессу люди читают, ведь только из местной газеты они могут узнать, что происходит в их поселка.

- Я всегда говорила, что районные газеты - это главные газеты в стране, ведь если журналист федерального издания видит своих читателей лишь когда они сами приходят в редакцию, то вы встречаетесь с ними каждый день: на улице или в магазине. Это создает невероятную степень доверия читателя к газете, но и ответственность повышается в разы, - отметила Анжелика Гурская, директор Северо-Западного филиала "Российской газеты".

Несколько месяцев назад жители Республики Коми стали получать Северо-Западную вкладку "Российской газеты". До этого в киосках продавалась газета с вкладкой из Приволжского федерального округа. И хотя географически многие районы Республики Коми ближе к Поволжью, чем к Северо-Западу, перенос вкладки позволил знакомить людей с окружными событиями.

Фото: Вера Черенева/РГ
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- Очень важно, что во время таких встреч журналисты из разных изданий могут обсудить наболевшие проблемы отрасли и найти варианты их решения, - подчеркнул главный редактор информационного агентства БНК Алексей Лазарев.

Также участники экспедиции посетили среднюю школу села Визинга. Анжелика Гурская раскрыла ученикам секреты профессии журналиста, а известный гонщик Антон Мельников, обладатель Кубка России по ралли-рейдам, рассказал о самых захватывающих историях своего участия в ралли-марафонах.

Напомним, экспедиция "От Балтики до Арктики" стартовала из Петербурга 19 февраля. Участники уже побывали в Ленинградской, Вологодской и Архангельской областях. До 26 февраля автоколонну будет принимать Республика Коми.

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