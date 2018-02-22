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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Глава Поморья пообщался с экспедицией "От Балтики до Арктики"

Текст: Татьяна Сухановская
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов провел пресс-конференцию с участниками экспедиции "От Балтики до Арктики": встреча прошла в online-режиме.

Журналисты вышли на прямую связь с губернатором в купеческом доме Хаминовых Сольвычегодского историко-художественного музея. Игорь Орлов поприветствовал путешественников:

Экспедиция "От Балтики до Арктики" открыла навигацию на Вычегде

- Ваш проект очень необычный и одновременно очень своевременный, - сказал он. - Одно дело говорить об Арктике, и совсем другое пройти путь от Петербурга до Нарьян-Мара по российской провинции, ощутить всю красоту этих мест, приобщиться к нашей сакральной и одновременно очень домашней культуре. Благодаря вам люди будут стремиться в глубинку, сохранившую душу России.

- Сегодня в Архангельской области мы по-настоящему почувствовали Север: как скрипят от мороза деревянные настилы, как ломается лед под паромом, как пробирает настоящий мороз, - поделилась впечатлениями Анжелика Гурская, директор Северо-Западного филиала "Российской газеты".

- Вы идете правильным путем - листаете несправедливо забытые страницы истории Севера. Ваша экспедиция позволит нам вернуться к истокам, - поблагодарил путешественников губернатор. - Здесь, в Сольвычегодске, вы услышали о династиях, создававших русскую культуру, открывавших огромные просторы Арктики и Сибири. Вы узнали о том, как семья Строгановых снаряжала великий поход Ермака, какое место она занимала в истории страны - вот об этом сегодня и надо говорить.

Фото: Фото предоставлено фотослужбой информационного агентства БНК
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Глава Поморья признал, что в регионе остается еще много проблем с дорогами, недостаточно развита и туристическая инфраструктура:

- Я не так давно прочитал о туризме первооткрывательства, когда люди пытаются попасть в места, где до них никто не был, - сказал Орлов. - Но попасть в места, "откуда мы, русские, есть", для туристов должно стать не менее привлекательно несмотря на все инфраструктурные проблемы.

Своими впечатлениями о местных дорогах поделился обладатель Кубка России по ралли-рейдам, победитель ралли-марафона "Шелковый путь 2010" серии "Дакар" Антон Мельников. Он подчеркнул, что не в первый раз путешествует по Котласскому району:

- Скажу вам честно, - обратился он к губернатору. - Еще не так давно вокруг Котласа можно было проехать только на специальной машине, а сегодня я вижу, что дорога хорошая. Об этом мы расскажем автолюбителям и туристам: пусть приезжают путешествовать в Архангельскую область! Здесь их ждут, здесь к ним готовы, встретят тепло и радушно. Область очень интересна с точки зрения путешественника.

В разговоре с журналистами глава региона не забыл отметить и то, что всегда с удовольствием читает журнал "Родина", а "Российская газета" у него на столе с самого утра.

Фото: Предоставлено фотослужбой информационного агентства БНКоми
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В пресс-конференции принимал участие и генеральный директор информагентства БНК Алексей Лазарев. Он рассказал о том, как автоэкспедиция открыла в Сольвычегодске зимнюю навигацию: глава города Андрей Сергеев предоставил путешественникам право первыми переплыть незамерзающую Вычегду на только что пущенном зимнем пароме. "Впервые в жизни мы шли, как ледокол, расталкивая льды", - восхищался гендиректор.

Кстати, работники историко-художественного музея специально для встречи участников экспедиции испекли фирменный пирог "От Балтики до Арктики". За чаем директор музея Максим Черных рассказал путешественникам о планах по возрождению строгановских промыслов: солеварения и получения железа из сольвычегодской болотной руды. Скоро "надеть фартук солевара" смогут все гости Сольвычегодска.

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