В калининградскую редакцию "Российской газеты" обратилась жительница дома-интерната для престарелых и инвалидов в городе Советске Людмила Шерстобоева. По словам Людмилы Ивановны, калининградских стариков и инвалидов вынуждают отдавать за социальное обслуживание в стационаре не только три четверти пенсии, но и 75 процентов единовременной денежной выплаты. Оставшихся двух-четырех тысяч рублей не хватает даже на лекарства.

Единовременную денежную выплату пенсионеры должны тратить на лекарства или на отдых в санатории, а не на оплату услуг интерната. Фото: Роман Владимиров/РИА Новости

Подпишите и платите

Единовременная денежная выплата (ЕДВ) - это компенсация, которую государство предоставляет инвалиду за отказ от некоторых социальных услуг. Таких, к примеру, как бесплатные медикаменты или бесплатное лечение в санатории. В зависимости от категории инвалидности размер ЕДВ составляет от двух до четырех тысяч рублей в месяц.

До 1 января 2015 года плата за социальные услуги в стационарных учреждениях (домах ветеранов, интернатах и других) исчислялась в процентах от пенсии. Единовременная денежная выплата полностью оставалась в распоряжении льготников. Они, как правило, тратили эти невеликие деньги на лекарства. Однако в 2015-м вступил в силу обновленный федеральный закон об основах социального обслуживания граждан, согласно которому плата составила уже 75 процентов от общего дохода. В том числе и от ЕДВ, решили чиновники от соцзащиты по всей стране. И заставили стариков и инвалидов туго-натуго затянуть пояса.

Людмила Шерстобоева, в отличие от многих ее "коллег по несчастью", мириться с новым порядком не пожелала. В свои практически 70 лет Людмила Ивановна освоила Интернет. И выяснила: она не обязана перечислять интернату ЕДВ. Ведь в том же федеральном законе об основах социального обслуживания говорится: положение граждан, заключивших договоры с социальными учреждениями до вступления поправок в силу, то есть до 1 января 2015 года, ухудшаться не должно.

- Я пришла в управление пенсионного фонда в Советске и спросила, на каком основании меня лишили выплаты, - говорит Людмила Шерстобоева. - Ведь я поступила в интернат в 2012 году, соответственно, мое положение должно оставаться неизменным. Мне ответили: так вы же сами подписали заявление об удержании 75 процентов ЕДВ. Дата заявления - 26 августа 2016 года. Я была в шоке. Во-первых, подумайте, какой человек в здравом уме решит отказаться от своих денег? Тем более, если эти две-три тысячи рублей нужны на покупку самых необходимых вещей и лекарств. Во-вторых, в августе 2016 года тяжело болела моя дочь. Я очень хорошо помню этот месяц - единственной бумагой, которую я тогда подписывала, было мое заявление об отпуске.

Суровые правила

В апреле 2017 года Людмила Шерстобоева подала в пенсионный фонд заявление об отмене удержания 75 процентов ЕДВ. И с мая прошлого года пенсионерка вновь начала получать свою единовременную денежную выплату целиком. Затем еще около 50 человек, поступивших в социальное учреждение после 1 января 2015, заразились примером Людмилы Ивановны. Они тоже написали заявления и перестали отдавать интернату ЕДВ.

Однако пациенты, заключившие договоры после 1 января 2015 года, продолжают платить. В региональном министерстве социальной политики уверены: у этой категории граждан ЕДВ вычитают правомерно. Чиновники ссылаются на федеральный закон об основах социального обслуживания граждан, постановление федерального правительства "Об утверждении правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно", приказ министерства труда и социальной защиты РФ.

- Как следует из вышеуказанных документов и поступивших разъяснений федеральных органов, при расчете среднедушевого дохода учитываются доходы, полученные в денежной форме, - отвечает на официальный запрос "РГ" исполняющий обязанности министра социальной политики Калининградской области Алексей Фещак. - В том числе пенсии, пособия, стипендии и иные выплаты, перечисленные гражданину в соответствии с законодательством РФ. При этом правила не содержат исключения каких-либо видов доходов, полученных гражданином в денежной форме, из расчета среднедушевого дохода. Таким образом, в отношении граждан, которые заключили договор с учреждением после 1 января 2015 года, при расчете среднедушевого дохода и размера платы за предоставление социальных услуг учитывается сумма ЕДВ.

По недоброй воле

Однако такой подход, по мнению омбудсмена Калининградской области Владимира Никитина, приводит к нарушению прав граждан на социальное обеспечение, закрепленных в Конституции РФ. Ведь перечень социальных услуг, предоставляемых в стационарной форме, имеет иную правовую природу, нежели ЕДВ.

Первый направлен на создание условий проживания и ухода за гражданами, полностью или частично утратившими способность к самообслуживанию. А ЕДВ замещает такие наборы социальных услуг, как льготный проезд в общественном транспорте, санаторно-курортное лечение, обеспечение лекарствами и изделиями медицинского назначения.

Подобные услуги социальные учреждения своим подопечным в полной мере не оказывают. В результате получается, что жильцы интерната, получающие ЕДВ, платят больше, чем их соседи, не отказавшиеся от государственной социальной помощи в натуральной форме. Это ставит пациентов в неравные условия.

- Конечно, взимание ЕДВ является правомерным, если гражданин дал на то свое добровольное согласие, - рассуждает Владимир Никитин. - Однако, учитывая невысокий размер пенсий пациентов интерната, можно усомниться, что они добровольно пожелали ухудшить свое материальное положение. Не исключаю, что отдельные граждане, подписывая соответствующее соглашение, попросту не понимали, что речь в нем идет о фактическом повышении платы за проживание в интернате.

В первый раз видим...

И Владимир Никитин, и калининградская редакция "Российской газеты", и Людмила Шерстобоева обратились в прокуратуру с просьбой защитить права пациентов интерната. Надзорное ведомство провело проверку и потребовало от директора учреждения обеспечить исключительно добровольный характер внесения платы.

- Кроме того, мы побеседовали с гражданами, проживающими в интернате, показали им заявления об удержании ЕДВ, - делится информацией прокурор города Советска Мурат Теуважуков. - Некоторые сказали, что никогда не видели эти бумаги. Мы передали информацию в полицию, и сейчас сотрудники УМВД проводят доследственную проверку. Подписывали ли граждане заявления или нет, выяснит графологическая экспертиза. Кроме того, со всеми жильцами учреждения мы провели разъяснительную работу. Рассказали им об особенностях расчета платы за стационарное обслуживание. А также о том, что они могут обратиться в управление пенсионного фонда и отказаться от удержания 75 процентов ЕДВ, если договор с интернатом был заключен до 1 января 2015 года. Оставили контакты прокуратуры, чтобы граждане в будущем могли обратиться за помощью.

Некоторые старики, впрочем, в прямом смысле не могут добраться до пенсионного фонда - не позволяют ноги и неповоротливые инвалидные коляски. За кого-то из них документы подала Людмила Шерстобоева, за кого-то - родственники и друзья.

- Прокуратура недавно даже организовала визит сотрудников пенсионного фонда в интернат. Хотелось бы, чтобы такие визиты стали регулярными, ведь с каждым днем людей, желающих отстаивать свои права и вернуть свои деньги, у нас становится все больше, - подводит итог Людмила Ивановна.

Грустная арифметика

- Моя пенсия - около 15 тысяч рублей, из которых три четверти я плачу за проживание в интернате, - рассказывает Людмила Шерстобоева. - Остается около трех с половиной тысяч, плюс еще порядка двух с половиной тысяч я получаю в виде единовременной денежной выплаты. Всего - примерно шесть тысяч рублей. На эти деньги можно хоть как-то одеваться, покупать лекарства. Я инвалид второй группы, хожу с трудом, медикаментозное лечение требуется постоянно. Но когда из ЕДВ вычли 75 процентов, оставалось на все про все только четыре тысячи рублей с крохотным хвостиком. Пока выплата не вернулась, было совсем худо. А кто-то из ребят-колясочников в нашем интернате продолжает платить ЕДВ и на руки получает 1900 рублей. Подумали ли люди, считающие, что выплату они у нас забирают законно, как на 1900 рублей можно прожить?

А как у соседей?

Своих денег недосчитались подопечные социальных учреждений по всей стране. Где-то права стариков и инвалидов защищает прокуратура, где-то жители интернатов и домов ветеранов сами обращаются в суд. О проблемах, связанных с вычетом ЕДВ, неоднократно писали наши коллеги, работающие в других филиалах "Российской газеты". Кстати, прочитав публикацию "Дали вздохнуть" Нины Рузановой из Новосибирска, которая вышла 9 ноября 2017 года в "Российской газете - Неделе", Людмила Шерстобоева и решила обратиться в калининградский филиал "РГ".

Тем временем

В ближайшем будущем, как считает Владимир Никитин, в федеральный закон об основах социального обслуживания граждан необходимо внести изменения. Следует прописать там, что плату за оказание социальных услуг можно рассчитывать только на основании пенсий. В противном случае у стариков и инвалидов по всей стране продолжат отбирать ЕДВ, всеми правдами и неправдами убеждая их подписывать нужные бумаги.

- Я обратился с таким предложением к председателю Калининградской областной думы Марине Оргеевой и депутату Госдумы РФ от Калининградской области Алексею Силанову. Надеюсь, поправки будут приняты, - подводит итог Владимир Никитин.