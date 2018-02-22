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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

"А ногти на нем можно будет красить?"

Текст: Анна Чистякова
Российская газета - Неделя - Северо-Запад №7503 (40)
Виктория Цветкова стала первым ребенком в России, которому изготовили высокотехнологичный биомеханический протез с локтевым сгибом. Обычно их не ставят детям - слишком трудно научиться управлять таким сложным механизмом, да и денег он стоит немаленьких - три миллиона рублей. Правда, затраты на изготовление и установку потом возьмет на себя фонд социального страхования, но все-таки риски очень велики.

Врачи утверждают: Вике Цветковой очень повезло. Для того чтобы поставить биомеханический протез ребенку, потребовалось много усилий: мужество родителей, которые сразу же занялись восстановлением и лечением, характер Вики, работа с психологом, тренером, желание врачей помочь и возможность изготовить высокотехнологичный протез в Архангельске.

Мама Виктории рассказывает, как пять лет назад после дорожной аварии, в которой дочка потеряла правую руку, взрослые сначала не знали, как действовать дальше.

Фото: РИА Новости
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- Но я сама медик, и понимаю, как важен психологический настрой. Поэтому на семейном совете было сразу решено - Вика продолжит ходить в свой класс, где училась раньше, никакого домашнего или дистанционного обучения, - рассказывает Любовь Цветкова.

Одноклассники встретили Вику хорошо, поддерживали и не задавали лишних вопросов. А учителя не обращали на новый статус школьницы никакого внимания, спрашивали как и с остальных - строго и по делу.

- Я стала ходить в школу с косметическим протезом, - говорит Вика Цветкова. - Приходилось учиться всему заново - писать левой рукой, завязывать шнурки, заплетать волосы и так далее. Выходило сначала не очень - одни закорючки в тетрадке, но потом почерк стал ровнее.

С косметическим протезом каждый день Вика ходила в бассейн на тренировки, три раза в неделю - в художественную школу, а после обычных уроков - на факультатив по иностранному языку.

Врачи Архангельского протезно-ортопедического предприятия поясняют, что такая активность, хорошая физическая подготовка и творческие способности помогли Виктории очень быстро освоиться с новым биомеханическим протезом. Крепится он к плечу и рассчитан на 12 "схватов" - определенного положения пальцев. По словам медиков, этого достаточно, чтобы освоить все навыки, необходимые в бытовой и школьной жизни.

- Чтобы рука начала двигаться, необходимо напрячь определенную мышцу, за каждым движением закреплена своя группа мышц. Для обычного человека этот процесс кажется чем-то похожим на магию, но за этим стоит колоссальная подготовительная работа ребенка и врачей, - говорят специалисты протезно-ортопедического предприятия.

Ежедневные тренировки по плаванию нужны как раз для этого. Во-первых, вес биомеханической руки немаленький - около 1,5 килограмма. Во-вторых, нужно уметь хорошо чувствовать свое тело. В-третьих, выносливость и немного волшебства тоже не помешают.

Как рассказывает Любовь Цветкова, родители не сомневались ни секунды, что такой протез нужен.

Фото: depositphotos.com
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- Специально ездили на сложнейшую операцию в Санкт-Петербург, чтобы увеличить площадь плеча для крепления "биомеханики", так как степень ампутации была высокая, - рассказывает мама Вики. - Может быть, наш опыт пригодится и другим, кто хочет поставить подобный протез, но не решается.

Такой высокотехнологичный ортопедический протез изготавливается индивидуально, для детей его меняют раз в год, ведь детский организм растет быстрее, а физиологические параметры здесь очень важны. На Архангельском протезном предприятии Вике представили два вида специального пластика, похожего на ощупь на кожу, - черного и телесного цвета. Виктория выбрала черный.

- Мне нравится цвет, он очень авангардный, - замечает она. - Интересно, а ногти на нем можно будет красить?

В Архангельской области сейчас есть еще несколько пациентов, которые готовятся к установке похожих биомеханических протезов. Положительный пример Вики поможет им доказать необходимость его установки перед медико-социальной комиссией - семья Цветковых из Архангельска стала "первооткрывателем". А Вика считается в школе самым настоящим героем, которого из толпы одноклассников отличает несгибаемая воля к победе и лишь слегка удлиненная черная ладонь - будто в перчатке.

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