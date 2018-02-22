На Кубани на мужчину завели уголовное дело за убийство щенков

В кубанском городе Горячий Ключ против местного 30-летнего жителя по подозрению в убийстве щенков возбуждено уголовное дело по статье "жестокое обращение в отношении нескольких животных". Поводом для этого стала публикация видеоролика в интернете, на котором видно, как мужчина на машине давит собак.

- Установлено, что 18 января 2018 года местный житель, управляя автомобилем Lada Priora, намеренно осуществил наезд на щенков, которых перед этим специально привез и выбросил на обочину дороги, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. - В результате наезда двое из щенков погибли. Инцидент произошел в Горячем Ключе по адресу: станица Саратовская, ул. Шоссейная, 73. Во время проверки правоохранительными органами найден 30-летний житель города, который занимался строительством на одном из объектов и решил избавиться таким образом от животных на стройплощадке.

Если вина мужчины будет доказана, ему может грозить лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.